Na Táborsku řádí žhář. V Jistebnici zapálil fasádu policejní služebny

V pondělí 8. srpna o sobě dal pachatel nejspíš znovu vědět. Mluvčí policistů Lenka Pokorná uvedla: "Kolem půl druhé odpoledne přijal operační důstojník oznámení o požáru boudy v Jistebnici. Hořela dřevěná budova na louce u rybníka Kaplice v katastru obce Jistebnice. Jednalo se o zázemí pro letní tábory. Vyšetřovatel určil jako příčinu požáru úmyslné zapálení." Škodu podle jejích slov vyšetřovatelé odhadli na 100 tisíc korun.

Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů popsala výjezd a zásah takto: "Profesionální jednotka ze stanice Tábor byla vyslána do Jistebnice, kde byl ohlášen požár dřevěného přístřešku. Když jednotka k požáru přijela, zasahovala zde již jednotka místních dobrovolných hasičů. Průzkumem hasiči zjistili, že hoří dřevěná konstrukce přístřešku o půdorysu přibližně 15 x 6 metrů a dále menší dřevěný přístřešek o půdorysu přibližně 5 x 6 metrů. Oba hořely plamenným hořením, větší přístřešek byl již zborcený. Hasiči zkontrolovali vypnutí elektrického proudu a následně v dýchací technice páčidlem a rozbrušovací pilu vnikli do dvou kontejnerů, které stály pod přístřeškem. Po odvětrání zakouřených kontejnerů se táborská jednotka zapojila do hašení, které po celou dobu prováděla jistebnická jednotka. Požár byl uhašen krátce před 15. hodinou, příčina vzniku požáru je v šetření."

Ten samý den, krátce po půl páté odpoledne, vyjížděli policisté k dalšímu oznámenému požáru. Tentokrát k němu došlo na poli mezi obcemi Čenkov a Malšice. "Jednalo se o požár pole. Dle dosavadního šetření shořelo 7 hektarů neposečené pšenice za nejméně 600 tisíc korun. Ani zde vyšetřovatel nevyloučil úmyslné zapálení," popsala Lenka Pokorná.

"Tento požár likvidovaly osádky šesti cisteren. Čtyři zasahující jednotky (profesionální ze stanice Tábor a dobrovolné obcí Malšice, Planá nad Lužnicí a Tábor) požár hasily ze všech čtyř světových stran. Po uhašení veškerého plamenného hoření podmítnul zaměstnanec místního zemědělského družstva celý obvod požářiště pomocí traktoru s diskerem. Úplnou likvidaci požáru nahlásil velitel zásahu v 17:34 hodin. Příčina vzniku požáru je také v šetření," informovala mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Táborští policisté přivítají informace k těmto případům na služebně v Divadelní ulici v Táboře nebo na telefonní lince 974 238 700, případně na lince tísňového volání 158.

K úmyslnému zapalování však dochází také na Jindřichohradecku. "Policisté z Třeboně vyjížděli do katastru obce Pístina na Jindřichohradecku, kde doutnal pařez v okolí místa zvaném pískárna. Zasahující hasiči vznesli podezření, že pařezy patrně někdo úmyslně zapaluje. Nejednalo se totiž o první případ na témže místě," uvedla policejní mluvčí.

Také třeboňští policisté proto přijmou jakékoliv informace k uvedenému případu na služebně v Riegrově ulici v Třeboni nebo na telefonní lince 974 244 700, případně na lince tísňového volání 158.