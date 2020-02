Dopravní nehoda – V Plzeňské ulici v Blatné zasahovala místní profesionální jednotka u střetu dvou osobních aut. Zdravotníci ošetřovali jednu zraněnou osobu. Hasiči u obou aut odpojili akumulátory a na závěr, po ukončení šetření policistů, provedli úklid vozovky.

Dopravní nehoda – Nikdo nebyl zraněn při dopravní nehodě osobního auta, které havarovalo na silnici I/20 u Malovic. Zajištění havarovaného auta provedla profesionální jednotka ze stanice Vodňany. Únik provozních kapalin nebyl zjištěn. Nehodu šetřila Policie ČR.

Úterý 4. února

V souvislosti se silným větrem zasahovali hasiči na Strakonicku u tří událostí. Ve všech případech se jednalo o popadané stromy.

Požár – Profesionální hasiči ze stanice Vodňany a dobrovolné jednotky obcí Strunkovice nad Blanicí a Bavorov vyjeli do Bavorova, části obce Čichtice, kde byl ohlášen požár dřeva u rodinného domu. Průzkum na místě ukázal, že se jedná o požár dřeva u stodoly. Hasičům se podařilo požár rychle dostat pod kontrolu a nedovolit, aby se rozšířil nejen do stodoly, ale také i na další objekty. Před sedmou hodinou ranní byl zásah jednotek ukončen, a to včetně závěrečného průzkumu všech blízkých střech. Vzniklá škoda činí 5 000 korun. Příčina vzniku požáru je v šetření.

Dopravní nehoda – Přímo ve Strakonicích zasahovali profesionální hasiči z místní stanice u dopravní nehody osobního auta. Z havarovaného vozu značky VW Polo hasiči museli vyprošťovat zraněnou osobu. Během několika minut byla osoba předávána zdravotníkům ZZS. Další činností hasiči zajistili Polo protipožárním opatřením, k úniku provozních kapalin nedošlo. Nehodu šetřila Policie ČR.

Únik nebezpečných látek – V Bělčicích na nám. J. Kučery likvidovali profesionální hasiči ze stanice Blatná ze silnice vyteklé provozní kapalin. Vůz, ze kterého náplně vytekly, hasiči odtlačili mimo vozovku. Uniklý olej sanovali sorbentem.

Požár – Profesionální hasiči ze stanice Vodňany uhasili v Lidmovicích požár sazí v komíně rodinného domu. Požár je beze škody.

Středa 5. února

Dopravní nehoda – Policie ČR zažádala v Čechově ulici v Blatné o úklid vozovky po dopravní nehodě osobního auta. Nehoda je bez zranění. Blatenští profesionální hasiči ze silnice zametli střepy.

Vendula Matějů, tisková mluvčí HZS JK