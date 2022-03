Po uhašení požáru trávy u Krsic na Písecku našli hasiči na místě mrtvého člověka

I v minulosti se staly smutné případy, když se někdo dostal do pasti plamenů při vypalování trávy. V roce 2012 ve vesničce Vlčeves na Táborsku uhořel 79letý muž, jeho o rok starší sestra vyvázla s lehkým zraněním.

V roce 2018 se podobný smutný případ se odehrál v Benátkách u Suchdola nad Lužnicí. Při hašení požáru stromu a trávy hasiči na místě nalezli mrtvého člověka.

V požáru trávy u Suchdola zemřel jeden člověk

Ve čtvrtek 24. března byl prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje rozeslán starostům všech obcí v Jihočeském kraji dopis s informací o závažnosti situace s doporučením monitoringu míst pálení v katastru obcí. Monitoring pálení provádí jednotky místních dobrovolných hasičů.

Zároveň HZS Jihočeského kraje pro monitoring míst pálení vyčlenil vyšetřovatele (příslušníky pro zjišťování příčin vzniku požáru), kteří také v rámci svého vyšetřovacího obvodu kontrolují nahlášená pálení. Zda jsou dodrženy všechny předpisy k zabezpečení požární bezpečnosti při pálení a v případě nedodržení udělují sankce.

"I přes tato opatření se počet sobotních požárů opět dostal na tři desítky, z toho bylo 24 požárů v přírodě. Požáry trav, porostů či lesů byly tentorkát všechny bez vzniklé škody," zdůrazňuje Vendula Matějů.

Období zvýšeného nebezpečí požáru:

V pondělí 28. března hejtman Jihočeského kraje Matin Kuba ve spolupráci s HZS Jihočeským krajem zareagoval na situaci posledních přibližně 14 dnů a od dnešního dne 28. března od 13. hodiny vyhlásil pro území celého Jihočeského kraje období zvýšeného nebezpečí požáru.



Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky (sucho a vítr), dlouhodobé podmínky půdní vlhkosti a extrémní nárůst počtu požárů v přírodním prostředí, které si vyžádaly nejen velké množství nasazení jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, ale také jeden lidský život.



Jsme si vědomi, že dle hydrometeorologické předpovědi mohou na území kraje v nejbližších dnech dorazit srážky. Ale současná situace je již natolik vážná a předpověď neurčuje přesné množství srážek, že není možné se zákazem otálet.

Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru platné do odvolání. V případě zlepšení klimatických podmínek bude toto období včetně vyhlášených omezení a opatření zrušeno.



Vendula Matějů

Zdroj: Zdroj: HZS JČ

Smutná statistika

V plamenech na jihu Čech letos již zahynulo pět lidí. Na to, že se blíží ke konci teprve první čtvrtletí, je to hodně. Vloni hasiči do smutné statistiky připsali dva křížky a v letech 2019 a 2020 po třech.

Při požáru ve sklepě v Českém Rudolci našli dvě mrtvé osoby

Zdroj: Deník/Lenka Novotná

Kde letos při požáru umírali lidé:

Požár trávy při jejím vypalování - 1 mrtvý

Požár bytu v Písku - 1 mrtvý

Požár kotelny domu v Českém Rudolci - 2 mrtví

Požár příbytku bezdomovce v Písku - 1 mrtvý

Při požáru bytu v Písku zemřel člověk, hasiči museli dovnitř v dýchací technice

Zdroj: Deník