Moniku teprve v pátek 14. května propustili z nemocnice, ale už očekávala své zachránce na místě činu. „Musela jsem jim poděkovat, díky tomu, že mě vynesli z požárem zachvácené chaty, mi zcela jistě zachránili život,“ vysvětlila mladá žena povoláním zdravotní sestra.

Stihla si zavolat pomoc

Požár zkoušela v noci sama hasit, ale nadýchala se zplodin a omdlela. Naštěstí předtím stihla zavolat pomoc. V chatě bydlí třetím rokem, vykonává náročné povolání přímo na covidové jednotce. „Měla jsem štěstí, že jsem nebyla třeba po noční unavená,“ míní Monika. Osobně ji těší, že složky záchranného systému fungují, tak jak mají. „Riskovali vlastní život při mé záchraně, a za to jsem jim nesmírně vděčná. Asi mám na světě ještě nějaké poslání. Jsem ráda, že tu můžu být a pomáhat ostatním,“ dodala. Na chatce vznikla škoda asi 500 tisíc, ráda by jí zachovala a znovuopravila.

Oba zachránci popsali, jak ve středu postupovali a jak si museli poradit ve tmě. Díky výborné místní znalosti se i v noci pohybovali v lokalitě rychle a přesně. Když se nikdo neozýval a viděli a cítili kouř, tak se rozhodli do chatky vniknout. „Otevřené bylo jen sklepní okénko, proběhl jsem domem a otevřel dveře kolegovi,“ popsal Kropík s tím, že to bylo asi nejtěžší na celém zásahu. Poté jí poskytl první pomoc. „Kontroloval jsem životní funkce a tep, zaklonil ji hlavu, uvolnil ústa a uvedl do stabilizované polohy,“ popsal Petr Kropík.

Školení na první pomoc

Kolega se zatím kvapem vydal pro defibrilátor AED. „Běžel jsem k autu a než jsem se vrátil, tak se naštěstí rozdýchala,“ vypověděl Marek Vančata. Mezitím přijeli i hasiči a záchranáři. „Jsme proškolená hlídka first responder, jsme vybaveni defibrilátorem AED, každý rok máme přímo ve Veselí nad Lužnicí na první pomoc školení, okrajově zvládáme i krizovou intervenci,“ přiblížil Marek Vančata.

Tento pilotní projekt podle policejního mluvčího Milana Bajcury běží asi třetím rokem a přístroj není ve všech policejních vozech. „V rámci kraje defibrilátorem disponují policisté na dvanácti odděleních, jedním z nich je právě Veselí nad Lužnicí,“ doplnil mluvčí. Ve Veselí už ho při své práci využili dokonce pětkrát.

Žárem popraskaly okna, všude byla tma, vzala hasicí přístroj, ale nahoru do hořící místnosti se nedostala. „Možná je dobře, že jí nešly otevřít dveře, protože k ohni se tak nedostal ani vzduch a on se skoro dohasil sám,“ vysvětlil Kropík, který je zároveň i dobrovolným hasičem.

Na slova díku reagovali skromně. „Nemáte vůbec zač, myslím, že by to udělal každý,“ řekl Petr Kropík. Monika Škrdlová měla podle Marka Vančaty nesmírné štěstí, že sešla dolů a nezůstala v ohnisku. „Byla to neuvěřitelná shoda náhod. Myslím, že by jí ale pomohl kdokoliv, kdo by šel okolo,“ podotkl Vančata.

Hořelo od elektriky

Večer studovala a měla v zásuvce notebook, telefon a nabíječku k externímu disku. Pravděpodobnou příčinou požáru je podle hasičů právě technická závada. „Může to být varování pro ostatní lidi, aby vyndavali telefony a další přístroje na noc ze zásuvek,“ apeluje Monika Škrdlová.