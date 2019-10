Obrovskou bezmoc zažívali obyvatelé bytových domů z Lenory během pátku. Čekali na vyjádření statika, zda jsou jejich domy v pořádku.

NÁVRAT ASI O VÍKENDU

Demolici výbuchem zniče᠆ného domu zajistí a zaplatí obec a Jihočeský kraj. Opravy v čp. 32 a 33 zaplatí pojišťovna.

Ten krátce po obědě řekl, že objekt s číslem popisným 31, kde ve třetím patře došlo ve čtvrtek pár minut po čtvrté hodině ráno k výbuchu, bude zdemolován. Zbylé dva byto᠆vé domy není nutné bourat, jsou staticky v pořádku. „Během soboty by mohly firmy v bytovce číslo 33 zprovoznit vodu, topení a elektřinu. Pokud bude vše v pořádku, večer by se mohl jeden vchod nastěhovat. Ve třicet dvojce jsou nutné stavební úpravy, tam to rozhodně bude delší,“ informoval Antonín Chrapan, starosta Lenory.

PODIVÍN BEZ PŘÁTEL

Lidé z Lenory mají o viníkovi jasno. Všichni se shodují, že člověk, který v domě nakonec našel smrt, je ten, kdo za všechno může.

„Podivín bez přátel, s každým se soudil a dělal naschvály. Vyhrožoval, byla to jen otázka času. I policie to řešila, ale nic se nestalo. Nevím, proč to udělal, asi měli uhořet nevinní lidé,“ komentoval člověka, který měl údajně výbuch v domě s číslem popisným 31 úmyslně způsobit, Pavel Maďar, jeden z poškozených sousedů.

S tím souhlasí také třiapadesátiletý rodák z Lenory Robert Belák, který údajného viníka označil za teroristu a samotáře bez přátel. Znal se s ním. „Je můj ročník, ale nebydlí tu od malička,“ doplnil.

V době výbuchu byl pan Belák už vzhůru a chystal se do práce. „Seděl jsem u kafíčka a cigárka. V tom padla rána a přišla tlaková vlna, otevřely se balkonové dveře a vypadlo sklo. Volal jsem policii, převlékl se do hasičského a šel pomáhat,“ popsal chvíle po výbuchu Robert Belák, který žije v bytě v nejvzdálenější bytovce s bratrem. Teď přebývají u kamarádů. „Jsou moc hodní, že si mě vzali pod křídla,“ říká s pláčem.

POMŮŽE CELÁ VES

Lenora nyní potřebuje hlavně finanční pomoc. Na sobot᠆ní ráno svolávají obyvatele. „Aby pomohli s úklidem v domech a jejich okolí,“ vyzval Antonín Chrapan.

Jak pomoci?

- Sbírka na pomoc obětem exploze v Lenoře vznikla s pomocí Nadace Adra.

- Číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 577.

- Více informací na webu www.sbirkalenora.cz.

- Všechny peníze budou předány Antonínem Chrapanem, starostou Lenory, postiženým rodinám.