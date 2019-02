Jižní Čechy – Řady profesionálních hasičů se rozrostly o 12 nováčků. Patří mezi ně i Karel Šimek z Tábora

Za volantem kamionu projel celou Evropu. Protože se při svých cestách po dálnicích často setkával s prací hasičů a záchranářů, zatoužil po tom stát se jedním z nich. Vyšlo to a včera tak mohl složit na hlubockém zámku slavnostní hasičskou přísahu. Společně s ním i dalších 11 nováčků, devět mužů a dvě ženy.

„Je to už jen taková formalita, důležitá byla samozřejmě zkouška,“ podělil se o své první dojmy 32letý nadstrážmistr Karel Šimek z Tábora. Cesta k tomuto okamžiku byla prý pro něj relativně dlouhá. O přijetí k hasičům totiž usiloval už v roce 2005, tehdy však neuspěl. Na čas se proto vrátil do kamionu, a když měl možnost, zkusil to znovu.

Napodruhé už se zadařilo. Prvním krokem bylo absolvování náročného kurzu, který trval celkem 21 týdnů. „Užíval jsem si úplně všechno, protože tam byla veliká spousta informací a novinek. Nezaskočilo mě asi nic, protože jsem od kamarádů hasičů věděl, do čeho jdu,“ popsal muž, mezi jehož největší záliby patří sport, hudba a cestování. Rád si například zahraje s kolegy nohejbal nebo si zajde zaplavat. Nevyhýbá se ani turistice a jízdě na kole. Jeho nynějším pracovištěm bude základna hasičů v Týně nad Vltavou, kde bude působit jako řidič. A co říká jeho rozhodnutí rodina? „Ta je ráda, protože jsem doma mnohem víc, než jsem byl předtím. Samozřejmě je těší i to, že je to opravdu ušlechtilé a smysluplné zaměstnání,“ dodal s úsměvem Karel Šimek.