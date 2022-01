OBRAZEM: Škoda po požáru domu ve Zlivi je přes milion korun

Majitelé domu nyní žijí v podnájmu, protože objekt zasažený požárem stále není obyvatelný. "Na co sáhnu, to je pokryté směsí sazí a vody," popisuje Dita Popelová, jak to vypadá při úklidu. Řada věcí je vynesena pod stříšku na opačné straně domu, než byla veranda, kde podle hasičů požár vznikl. Majitelé v tu chvíli nebyli přítomní.

Kritické dny

"První dva dny jsme neměli kam jít, třetí den už jsme byli z toho všeho úplně na dně," vzpomíná na nejhorší chvíle Dita Popelová. "Potřebujete vyklízet doma, nemáte se kde vyspat. Byli jsme rádi, že nám půjčili ochotní lidé byt, který byl právě prázdný," děkuje Dita Popelová vstřícnému kroku lidí v okolí a zdůrazňuje, že pro majitele domu byla projevená solidarita už při požáru mimořádně důležitá.

"Byli úžasní, všichni, to nás udrželo nad vodou, vědomí, že v tom nejste sami, podpora sousedů, i nám osobně neznámých místních lidí, kteří nám přišli pomoci. Už při požáru nám lidé nabízeli pomoc a ujišťovali nás, že nám pomohou," vrací se Dita Popelová ke chvílím, kdy z domu šlehaly plameny a dodává, že podpora okolí byla nejdůležitější po psychické stránce. Pomoc nabídli jednotlivci, nejen místní, přijel například i podnikatel z Českého Krumlova s věcmi užitečnými při úklidu. Město Zliv poskytlo hned druhý den okamžitý finanční příspěvek 20 000 korun, nejvíc, kolik podle starosty Radka Rothschedla umožňuje rozhodnutím rady města zákon.

"Okamžitě bylo domluveno přistavení kontejnerů a jejich výměna i mimo pracovní dobu Městského hospodářství Zliv. Nyní řešíme, jaké má město další možnosti, například poskytnutí dřeva na krov. Hned v neděli nabídl manželům Popelovým svou pomoc i starosta města Hluboká nad Vltavou Tomáš Jirsa," dodává Radek Rothschedl s tím, že na webu Zlivi je i číslo účtu, na který lze pro obnovu poničeného domu přispět.

Spolek Zliváci na internetu krátce po požáru zveřejnil výzvu, s čím lze pomoci. "Stavební nářadí, kolečko a hrábě. Rukavice. Montérky a holínky. Pračka. Hygienické potřeby a ručníky," jmenoval například Václav Škopek. Náprava škod stále pokračuje i řadu dní po požáru.

Veranda zmizela

Rodina totiž nepřišla jen o verandu, kde byly třeba pračka nebo mrazák. "Od předku, od verandy chytla izolační fólie ve střeše a od ní celý krov. Tašky, zateplení, všechno je pryč," popisuje následky požáru Dita Popelová s tím, že ale tesař rodině poradil, ať poškozený krov zatím nechá na místě, aby se použil při provizorním zaplachtování.

Z verandy, kde požár vznikl, zůstala jen podlaha. "Nezbylo vůbec nic," říká Dita Popelová. Vše muselo pryč. Poškozený je strop na domě, tento týden bude nutné vytrhat podlahy… Na domě je skoro tolik práce, jako by se zčásti musel stavět znovu.

Na hašení požáru se podíleli dobrovolní hasiči ze Zlivi, kteří byli na místě první. "Chtěl bych zde poděkovat naší zlivské jednotce dobrovolných hasičů, která k požáru dorazila jako první. Její profesionální přístup zamezil rozšíření požáru na další budovy a tím zabránil ještě větší škodě," říká Radek Rothschedl. Plameny likvidovali i profesionálové z Českých Budějovic a dobrovolní hasiči z Hluboké nad Vltavou.

Hořelo i v Libníči nebo v Budějovicích

Rodině postižené požárem pomáhají také v Libníči, kde hořelo před koncem minulého roku. Zřejmě od dřeva složeného vedle domu se požár dostal do střechy a poničil i další části objektu. Obec podle starosty Petra Uhlíře mimo jiné zřídila transparentní účet, kam je možné přispět poškozeným. „Sbírka zatím pokračuje,“ uvedl pro Deník Petr Uhlíř.

Druhý lednový víkend jiný požár zničil střechu rodinného domu v Čéčově ulici v Českých Budějovicích.