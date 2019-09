Bezpečnostní expert společnosti Eset Václav Zubr varuje: Jakmile připojíte počítač k internetu, vystavíte jej určitému riziku. Tím nechci nikoho strašit, je to jen konstatování skutečnosti. Na druhou stranu však není nutné hned zanevřít na technologické vymoženosti. V zásadě stačí vést riziko v patrnosti a jednat podle toho.

Počítače a zabezpečení - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Nejčastějším způsobem nákazy škodlivým kódem je elektronická pošta. Přestože se útočníci neustále zlepšují, mnohé znaky, jak rozpoznat infikovaný e-mail, přetrvávají. Může to být horší čeština, může to být tlačení adresáta do okamžité reakce anebo nabídka drahého předmětu za okatě výhodnou cenu.