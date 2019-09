Radíme čtenářům: Kolik máte hesel, tolikrát jste člověkem

Kolik online služeb využíváte? Desítky? A kolik z nich si chráníte unikátním heslem? Správná odpověď by měla znít – všechny, ale realita je taková, že lidé bezpečnost hesel podceňují. Přitom je to první obranný prvek při soukromé konverzaci, e-mailech či finančních službách. Jak na to vám poradí Václav Zubr, bezpečnostní exprert společnosti Eset.

Počítače a zabezpečení - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Bezpečné heslo by nemělo tvořit jen jedno slovo obsahující malá a velká písmena, číslovky a znaky. S moderními technologiemi se totiž takové heslo dá za určitých podmínek snadno překonat. Tvořte raději věty. Čím delší tím lepší. Heslo „M4rie!“ lze prolomit za pět vteřin, věta „KaždýDenČtuDeník“ by i pro zkušeného a dobře vybaveného útočníka představovala podstatně těžší překážku. Navíc se takové heslo lépe pamatuje. Snažte se volit unikátní heslo pro každou službu. Pokud se obáváte, že podobu zapomenete, pomůže tzv. správce hesel (v angličtině password manager), který bývá součástí antivirových řešení. Jedinečná hesla určitě používejte pro nejdůležitější služby, jako jsou internetové bankovnictví, zasílání e-mailů, konverzace na sociální síti apod., kde pracujete s citlivými informacemi. Radíme čtenářům: Nechráněný počítač je riziko Přečíst článek ›

Autor: Redakce