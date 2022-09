Máte raději kolektivní nebo individuální sporty?

Raději mám kolektivní sporty, je zde více faktorů, které rozhodují o výsledku, a to se mi zdá zajímavější. Ke kolektivnímu sportu patří i parta lidí, kteří společně sdílejí úspěch i prohry a mohou se scházet i mimo sportovní utkání a debatovat o sportovních, společenských a rodinných událostech. Ale mám rád i individuální "sport" šachy, kterým se věnuji od konce základní školy na amatérské soutěžní úrovni. V šachu jedna chyba většinou vede k prohře, na rozdíl od fotbalu.

Logo Zaměstnanecká liga 2022Zdroj: archiv Deník

Jaký sport vás nejvíce bavil jako dítě?

Organizovaně fotbal a šachy. Ale důležitou součástí mého života tehdy byly běžné každodenní dětské aktivity, "neorganizované", aktivity bez dozoru rodičů či trenérů na sídlišti maloměsta, ve kterém jsem v 80. a 90. letech jako dítě žil. Prostě se šlo "ven".

Jaký jste si dal v životě "vlastňák"?

Nevím přesně, co se pod otázkou skrývá… Možná to, že jsem hrál i s nedoléčenými zraněními a při nemoci, a to často tělu neprospělo. Ale nikdy nevíte, kolik těch zápasů ještě bude… tak na co se šetřit. Jako lékař bych toto asi říkat neměl…

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Ve sportu bych dal červenou kartu tomu, kdo chce vyhrát za každou cenu i přes nefér jednání. Jak na hřišti, tak ve sportovním zákulisí.