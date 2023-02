Výstavba Temelína začala v roce 1987, do provozu byl uveden v roce 2022.

Ke klíčovým projektům, které mají životnost elektrárny zvýšit, patří prodloužení tzv. palivové kampaně, tedy doby provozu mezi dvěma odstávkami. „Teď na každém bloku deset měsíců vyrábíme a dva měsíce je odstávka. Chceme to prodloužit na šestnáct měsíců výroby a dva měsíce odstávky,“ příbližil ředitel Temelína Jan Kruml. Elekrárna tak bude následovat většinu elektráren na světě, které v tomto cyklu už pracují.

V plánu je také modernizace řídicích systémů nebo příprava na výměnu generátoru. Celkově ČEZ na letošní rok pro Temelín naplánoval 271 investičních akcí, tedy o 46 více než loni. Vynaloží na ně 3,6 miliard korun. Od začátku provozu ČEZ do modernizace Temelína investoval přes 28 miliard korun.

Pokud mají jak Temelín, tak Dukovany fungovat dalších nejméně šedesátilet let, je třeba se soustředit i na posílení bezpečnosti, efektivitu provozu a životní prostředí. „V následujících letech nás v tomto směru čekají klíčové projekty,“ doplnil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika. Už letos zavezou energetici do reaktoru druhého bloku takzvanou přechodovou vsázku. Ten tak bude v provozu o dva měsíce déle. „Prodloužení palivových cyklů souvisí nejen se zvyšováním efektivity, ale delší palivové kampaně znamenají i například menší zatížení vlivem vychlazení a otevření zařízení,“ dodal Bohdan Zronek.

I letos budou energetici pokračovat v modernizaci části řídicího systému hlavních výrobních bloků. Pro energetiky jde o jednu z největších investic v historii temelínské jaderné elektrárny. Kompletně ji chtějí dokončit v roce 2029. „Hlavní práce jsme zahájili v loňské odstávce druhého bloku. Letos plánujeme položit pět kilometrů napájecích a 45 kilometrů optických komunikačních kabelů a přibližně polovinu této délky pak i v příštím roce,“ konstatoval Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 2,4 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Vlastní serverové skříně na blocích instalují v roce 2024. Nový systém bude postupně přebírat řízení od roku 2025, v plném rozsahu na obou blocích začne fungovat během roku 2029. Letos také mají v plánu vypsat výběrové řízení na nové generátory. Zařízení, které vyrábí elektřinu pro pětinu České republiky, chtějí měnit v roce 2028 na prvním a o dva roky později na druhém bloku.

Efektivitu provozu bude hlídat nový software

V letošním roce by ČEZ v Temelíně chtěl nasadit nový software, který bude hlídat ekonomický provoz hlavních výrobních bloků. „Jeho úkolem bude monitorovat veškerá zařízení v nejaderné části elektrárny, například čerpadla, výměníky nebo kondenzátory s cílem optimalizovat jejich provoz tak, aby elektrárna měla co nejnižší vlastní spotřebu elektřiny a nejvyšší výrobu. To jí umožní dodat do přenosové soustavy více elektřiny. Software by měl přinést úsporu v řádu jednotek tisíc MWh za rok,“ doplnil Jan Kruml.

Investiční akce v podobě různých modernizací probíhají především v době odstávek. Letos energetici na obě odstávky naplánovali dohromady 163 investiční akcí. Na prvním bloku začne odstávka 7. dubna, na druhém pak 18. srpna. V obou případech je odstávka naplánována na dva měsíce.