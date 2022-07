Hitem je klopová krabice

Firma South Bohemia Star má kolem tří stovek klientů, kteří se zabývají z 80 procent strojírenstvím a nábytkářstvím. „Zaměřujeme se na průmyslové obaly. Vyrábíme obaly na motory, převodovky, různé šrouby,“ přiblížil produkty jednatel společnosti Jan Lacina. Kromě České republiky je z Veselí nad Lužnicí dodávají také do Rakouska a Německa.

Největší zájem je o standardní klopovou krabici. Tento produkt tvoří zhruba 60 procent produkce firmy. „Díky variabilitě našich výrobních technologií je možné si ze strany zákazníka nadefinovat téměř jakýkoliv rozměr, u velkých krabic včetně výklopných stran, odnosných uší a ostatních, manipulaci usnadňujících věcí,“ uvedl Jiří Vichra.

Chleba peče z pohankové mouky. Žena z hradní kavárny umí i bezlepkový koláč

A ředitel dodal, že velký zájem projevují zákazníci v posledních letech také o sedmivrstvou lepenku. „Tento materiál totiž dokáže nahradit dřevěné obaly. Je lehčí na manipulaci a skladování, má stejné parametry na nosnost jako dřevo a je levnější,“ vysvětloval Jiří Vichra s tím, že tuto lepenku u nich také zvládnou zpracovávat.

Jestli v South Bohemia Star něco opravdu skvěle umějí, pak jsou to nadměrné obaly. Zpracovat zde dokážou arch, který je dva metry široký a sedm metrů dlouhý. „Na začátku je vždy v papírnách objednání archu s definiční kvalitou, kterou si určuje zákazník. Jedná se o třívrstvou, pětivrstvou nebo sedmivrstvou lepenku, kdy každá lepenka má ještě několik různých šarží a pevností kvalit. Z naší strany si objednáme rozměr archu, ze kterého bude poté ve výrobě co nejmenší odpadovost. Jakmile dorazí, jde do příslušného výrobního stroje, který ho vysekne, naryluje a slepí do požadovaného tvaru. Je možný i potisk. Následně je obal uložen na paletu, zafixován a přesune se do haly, kde počká na svou expedici k zákazníkovi,“ přiblížil Jiří Vichra výrobní proces.

Velké boxy za krátký čas

Rychlejší je výroba díky té nejmodernější technologii. V South Bohemia Star mají hned několik různých strojů, které jim umožňují vyrábět veškeré možné kartonové obaly jak v kusové výrobě, tak ve statisícových sériích.

„Alternativou je také to, že stroje se navzájem kombinují a doplňují, je možné tedy jeden nahradit druhým nebo při větší zakázce využit více strojů na jeden druh, a být tak maximálně efektivní,“ poukázal Jiří Vichra na výhodu.

Podnikatelé z Olomouce propadli tremosu. Barovou pochoutku začali sami vyrábět

Zatím poslední novinkou je zakoupení nového stroje, takzvaného Jumbo Printer Slotteru, který má možnost pojmout arch o velikosti až 4,1 metru. „Tento stroj dokáže v jednom výrobním kroku karton jak vyseknout, tak potisknout a je ve výrobě plně automatický. Jsme tak schopni velké boxy a výseky vyrábět v tisícových sériích za krátký čas,“ dodal.

Další výhodou jsou obrovské skladovací prostory, kde nabízí zákazníkům zdarma uskladnění jejich obalů. „Náš zákazník tedy nemusí udržovat prakticky žádnou zásobu u sebe na skladě, a přesto má kartony ihned k dispozici,“ dodal Jiří Vichra.