Žádná tyč, zato spousta skoro až nezasloužených pochval, povzbuzování, vysvětlování a na míru šitých rad. Tak by se daly shrnout první lekce.

Mám sice v žaludku, nose a uších několik litrů vody, ale jsem bez sebe nadšením, že to snad opravdu funguje i na beznadějné případy. A hlavně jsem odhodlaná makat na sobě dál. S každou další lekcí se posouvám blíž dávnému přání plavat, jak daleko a jak dlouho se mi zachce, aniž bych po pár tempech riskovala holý život.

Beskydská kuriozita. Kupecký krám připomíná minulost, pyšní se i starou kasou

S podobnou motivací se na Jakuba Běžela obrací řada klientů. „Jsou to jak lidé, co mají z vody panický strach, tak běžní prsaři, kteří ve čtyřiceti letech zjistí, že kraul nemusí být jen urputná dřina, ale lehké klouzání a uvědomělý pohyb,“ popisuje některé kategorie žáků. Výjimkou nejsou ale ani ti, kteří si vytkli daleko větší cíle. „Triatlonisté hobíci, zimní plavci z mnoha klubů napříč republikou a triatlonisté Iron(wo)mani, připravující se na dlouhé a těžké tratě, lidé, co chtějí plavat tak extrémní věci jako např. kanál La Manche,“ dodává ke zkušeným plavcům.

„Za těmi lidmi jsou často velmi zajímavé příběhy. Ať už jsou to opravdoví neplavci, to je vždy velmi citlivé a osobní. Anebo sedmdesátníci, kteří si plavání užívají, chtějí stále zrychlovat a řeší detaily do úplné preciznosti. Pak tu je velmi sportovní paní, která ke kraulu přičichla až v 63 letech a v 65 odplavala čtyřikrát pět kilometrů a celkem 29 soutěžních kilometrů na otevřené vodě. No a v neposlední řadě skokan roku 2018, hudební skladatel a producent, který byl v začátku nesmírně nešikovný, tvrdý a topil se (mám od něj svolení to říkat). Během půl roku se propracoval na pohodlné tři kilometry v moři a po třech letech plave stovku kolem 1:15 min, to je opravdu neskutečné na čtyřicetiletého začátečníka.

Auta či věž s drakem. Tuniský kavárník vyrábí v Mostě dorty na přání

Nutno dodat, že byl pro plavání opravdu zapálený, se mnou plaval dvakrát týdně a sám chodil vědomě pilovat a procvičovat. Zajímavostí je, že měl plavání rozdělené na šestnáctinky, takže když jsem mu řekl, ať nějaký pohyb upraví, přesně věděl, kdy a jak to udělat. Prostě to zařadil mezi dvanáctou a čtrnáctou dobu,“ vzpomíná na jednoho z výjimečných klientů.

Na jeho proměnu se můžete podívat ZDE.

Na to, jak i z úplných dřev udělat plavce, má Jakub Běžel osvědčený recept. „Jakmile ve studentovi zažehneme ten plamínek a zároveň to podpoříme pocitem bezpečí a jistoty ve vodě, kterou dříve neměl, věci se začnou rychle měnit. Pak už jen potřebujete dobrou metodiku, o které víte, že když ji budou studenti následovat, dostanou se k výsledku bez slepých uliček. Ale bez důsledné práce samotných plavců to nejde. Je třeba si uvědomit, že se učí novou dovednost a nebude to přes noc. Je nutné do toho vložit určité úsilí, prostředky a energii. Ale smysluplně a jen po tak malých krůčkách, aby to sice byla výzva, ale zvládnutelná,“ zdůrazňuje.

Plavecký sen nemá

I Jakub Běžel se musel k totálnímu plavání dopracovat, učarovalo mu ovšem tak, že se z něj stala jeho práce. „Vždy jsem plaval, ale nikdy závodně. Pak jsem si přečetl knihu od Terryho Laughlina (zakladatel metody Total Immersion) a úplně se nadchnul. Jeho pojetí plavání mělo tolik společného s výukou bojových umění, kterým jsem se v té době věnoval přes dvacet let. Začal jsem podle knihy plavat a během jednoho roku už bylo ze břehu vidět, co jsem ve vodě cítil. Plavu jinak. Lehčeji, klidněji, elegantněji a přitom celkem svižně. A kamarádi se ptají, jako jak to dělám a jestli je to naučím. A já se vždy rád podělím a najednou koukám, že už nestíhám chodit do práce, a tak jsem na tom bazénu zůstal a založil Plavme chytře,“ vzpomíná.

Slavný návrat kombuchy. Mladý podnikatel dělá z houby nápoj, který jde na dračku

I když spoustě lidí pomáhá plnit si velké cíle, on sám prý plavecký sen nemá. „Do mých pětadvaceti let to bylo vydržet dělat judo aktivně až do třiceti a vyhrát s kamarádem veteránskou republiku. Jemu se to povedlo a já holt začal plavat. Teď je mým velkým cílem mít po boku spokojenou ženu a šťastné děti, co prožijí hodně společného času s tátou. Vlastně i kvůli tomu jsem utekl z kanceláře od znaleckých posudků a vývoje aplikací, abych si čas více řídil sám. Musím si to občas připomenout. Momentálně totiž zase chystáme plavecké kempy na léto. To je sice spousta radosti a očekávání, ale i starostí, a to se pak na původní myšlenku být tu pro rodinu a pro sebe snadno zapomene,“ směje se Běžel