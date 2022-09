Jaký sport vás nejvíc bavil, když jste byl dítě?

Od mládí jsem sportoval, dělal jsem atletiku, skok do dálky, za gymnázium jsem hrál volejbal a do svých devatenácti let jsem hrál fotbal za Jarošov nad Nežárkou. Při fotbale v okresním přeboru mi pak zlomili nadvakrát nohu a tím můj aktivní, organizovaný sport musel skončit.