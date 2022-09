Máte raději individuální nebo kolektivní sporty?

Proti individuálnímu sportu nic nemám, ale osobně dávám prostor spíše kolektivnímu sportu, který funguje jako tým, buduje se přátelství, často na celý život. Člověk se zasměje a odreaguje.

Jaký sport mě nejvíc bavil, když jsem byl dítě?

Asi jako každé dítě jsem chtěl zkusit více sportů, např. lehkou atletiku, fotbal, hokej, stolní tenis, cyklistiku… S odstupem času jsem si vybral fotbal, kde mohu nejvíce prodat své přednosti jako jsou dynamika, rychlost a přehled (smích).

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Vlastňáků jsem si dal nespočet, nejspíše i více, než gólů soupeřům (smích). Nutno podotknout, že z pozice stopera je to běžná záležitost, občas si nějaký ten vlastňáček dát. Myslím, že patří i do běžného života a je fajn, brát je s nadhledem.

Komu byste dal červenou kartu a za co?

Červenou kartu bych dal všem, kteří závažně porušují pravidla hry a nehrají fair-play. Opět platí i do běžného života, fair-play by měl být kredit každého z nás.