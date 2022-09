Máte raději individuální nebo kolektivní sporty?

Dávám přednost jednoznačně kolektivním sportům. Jsem člověk, který má rád lidi, tým, společnost. Není nad to, když se vyhraje, celý tým se raduje a pak se úspěch společně oslaví.

Logo Zaměstnanecká liga 2022Zdroj: archiv Deník

Jaký sport vás nejvíc bavil, když jste byl dítě?

Jako děti jsme sportovali pravidelně a často. Hrával jsem fotbal, hokej, tenis, ping pong, vybíjenou v podstatě cokoliv se dalo. Nejvíce mi přilnul k srdci fotbal a hokej. Ve finále díky finanční a časové dostupnosti zvítězil fotbal, který jsem hrával jako registrovaný fotbalista od 6 let.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Nevzpomínám si, že bych si dal někdy vlastňák. Ale k vlastňáku mohu přirovnat dvě neproměněné penalty během jednoho zápasu odpískané dokonce v rozmezí 10 minut. Byl jsem exekutorem obou penalt a obě mi brankář chytil. Prohráli jsme tenkrát 2:1.

Komu byste dal červenou kartu a za co?

Červenou kartu bych dal rozhodčím, kteří nepískají fair play a tím značně ovlivňují výsledky jednotlivých zápasů. Znechutí tím sport jak samotným sportovcům a to hned od mládežnických let, tak fanouškům jednotlivých klubů. Toto platí všeobecně pro všechny sporty.