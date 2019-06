Pořídit si vlastní byt je i přes rostoucí platy stále složitější. Člověk s průměrnou českou mzdou si na starší třípokojové bydlení teoreticky našetří za 8 let a 9 měsíců – tedy za předpokladu, že za tuto dobu neutratí ani korunu za nic jiného. Bude mu to trvat o dva měsíce déle než před rokem, spočítal Deník na základě údajů inzertního webu a novin Annonce.

„Trend posledních let pokračuje, průměrná cena českých bytů 3+1 meziročně stoupla téměř o desetinu,“ říká Lenka Černá, ředitelka Annonce. A jelikož mzdy poskočily jen o sedm procent, cesta k vlastnímu bydlení se logicky opět prodloužila.

„I podle našich dat ceny inzerovaných bytů dlouhodobě rostou, přestože se jejich průměrná plocha postupně snižuje,“ přidává se Michael Matyáš z REALCITY.

Drsná Praha i Brno

Nejdelší dobu budou na byt vydělávat Pražané, přestože mají suverénně nejvyšší platy. Zabere jim to 14 let a 11 měsíců. Útěchou jim může být, že je to o 11 měsíců kratší doba než před rokem.

