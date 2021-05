Od samého začátku společnosti v roce 1992 sedí v křesle jednatele Milan Tollinger. „Tehdy jsme prodávali dva tisíce kusů měsíčně, bylo to spíš takové přilepšení k hokeji, který jsem tehdy hrál,“ začal vyprávění 57letý Jihočech s tím, že se jednalo o autobaterie značky Akuma. První sídlo firmy, ve které tehdy pracoval s bráchou, bylo v jeho rodinném domě v nedalekých Přeštěnicích.

Zlom, nová éra, začala dle jeho slov v okamžiku, kdy za ním přišel obchodní zástupce, aby prodával autobaterie značky Varta. „Zpočátku jsme prodávali patnáct tisíc autobaterií ročně. Množství ale začalo postupně narůstat, přicházeli k nám stále noví zákazníci,“ vyprávěl Milan Tollinger.

V roce 2007 se tak od bráchy trhl, aby založil firmu vlastní. „Dařilo se nám tak dobře, až postupně vznikly pobočky také v Kroměříži a Praze,“ přiblížil, dobře si vědom, že pokud chce být v podnikání úspěšný, musí to dělat jinak.

Osobní přístup

„Jiní jsme určitě v osobním přístupu ke každému zákazníkovi. Naše odběratele školíme, samozřejmostí je také servis a diagnostika. Není to o tom, abychom z nich vytřískali co nejvíce peněz, jde nám o to, aby byli spokojeni. V byznysu musí být spokojeni oba – dodavatel i odběratel. Když to takto funguje, dají se dělat různé věci, které velké firmy nedokážou,“ vysvětloval jednatel Autobaterie Tollinger.

Coby autorizovaný dealer značky Varta nakupují přímo z výrobního závodu americké firmy Clairos v České Lípě, kde vyrobí 10 až 12 milionů autobaterií ročně. Firma Clarios je se 150 miliony autobateriemi ročně největším světovým výrobcem autobaterií a zároveň nejsilnějším dodavatelem do automobilového průmyslu.

„Autobaterie Varta je v první výbavě automobilek. Dnes když zvednete kapotu, zhruba v sedmdesáti procentech je tam výrobek z Varty, ať je automobil značky Ford, Renault, Škoda, v nákladním segmentu Scania,“ uvedl Milan Tollinger, s nímž ve společnosti pracují i jeho děti.

Nadčasová budova

Zatím posledním velkým okamžikem společnosti bylo zřízení centrály v Milevsku na Písecku. „Protože se sem chtěli přijet podívat ředitelé různých českých i zahraničních společností, potřebovali jsme reprezentativní budovu,“ přiblížil Milan Tollinger důvod.

Plnou důvěru dal pražskému architektovi Radovanu Vacíkovi. Na téměř tisících metrech čtverečních tak vyrostla dvoupodlažní budova se skladovací a administrativní částí s venkovní terasou, která byla zařazena mezi nejkrásnější komerční budovy v České republice. „Mým požadavkem bylo jen, aby byla budova nadčasová,“ řekl jednatel společnosti, která v současné době čítá 16 zaměstnanců. „Je třeba poděkovat všem, kteří se na realizaci stavby podíleli, bez nich by to nešlo,“ uvedl Milan Tollinger.

Dodal, že vyrůst by v areálu měla i myčka aut. „To bychom chtěli stihnout ještě v letošním roce,“ řekl Milan Tollinger k plánům. „Do budoucna bychom chtěli zvelebit pobočku v Kroměříži, aby zde vznikl vlastní sklad a nebyli jsme v nájmu. Možnost rozšíření se nabízí i tady v Milevsku. Tady máme v současné době tisíc čtyřicet paletových míst, při zásobení v zimních měsících je to ale nedostačující,“ řekl na závěr.