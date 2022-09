Gamescom 2022: To nejlepší z prezentace Xbox Booth Live

Jeden z největších světových distributorů herních konzolí Microsoft Xbox nechal na Gamescomu nahlédnout do několika dlouho očekávaných herních titulů. Důraz byl letos dán krom jiného na to, aby hry byly co nejdříve dostupné na předplacené službě PC a Xbox Game Passu. Ta je totiž dlouhodobým esem v rukávu společnosti Microsoft, kterým pomalu vyšachovává svého největšího konkurenta na herním trhu a distributora Playstationů – Sony. Krom několika titulů, které byly na Gamescomu představeny již dříve, jako High on Life nebo Lies of P, prezentace Xboxu ukázala něco navíc a my jsme z ní pro vás vybrali to nejzajímavější.

Vybrali jsme to nejlepší z prezentace Xboxu | Foto: se svolením společnosti Microsoft/Xbox