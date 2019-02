Strakonice /ROZHOVOR/ - Sedmi přesnými zásahy pomohl házenkář Michal Krejčí k patnácté výhře Strakonic v I. lize.

Michal Krejčí. | Foto: Deník / Mloš Vrátný

Michal Krejčí si vysloužil cenu pro nejlepšího hráče utkání z domácího tábora. Rychlonohému levorukému křídlu soupeři z Talentu Plzeň B nestačili, ten trestal z rychlých protiútoků. Jihočeši se nakonec v posledním utkání doma 8. dubna rozloučili výhrou 33:28 (18:16). O udržení prvenství budou ve zbývajících třech kolech bojovat už jen venku, stále se čtyřmi body k dobru.



Poslední domácí prvoligové utkání v sezoně bylo určitě hodně náročné. Museli jste bojovat, abyste nad Talentem dva body urvali, ačkoli ten byl až devátý. Čekali jste tak vyrovnanou bitvu?



Samozřejmě víme, že Talent má v kádru mladé kluky, je to běhavý tým. Sezona je dlouhá, zvlášť pro náš málo početně stavěný kádr. Je to vidět jak na zraněních, tak při zápasech, že už nemáme tolik sil. Proto to dopadlo, jak to dopadlo.



Ale vy jste působil, že síly máte pořád. V průběhu celého střetnutí jste kontroval z rychlých protiútoků a proměnil víceméně vše…



Byly tam dvě střely, které jsem si měl pohlídat a využít je. Ale celkově do utkání dávám maximum, v tom není co řešit. Jsem na křídle, běhám tam a zpátky. Kluci na spojkách zase jedou obranu, což neznamená, že tam nevypomůžu, ale oni to tam mají přece jen těžší.

Oddychli jste si po konci zápasu? Přece jen se nevědělo, jestli Plzeň nepřijede výrazně posílená o hráče áčka.

Z mého pohledu bych vůbec neřešil pomoc extraligových hráčů. My bychom hráli stejně naplno! Kdyby přijeli extraligoví hráči, o to víc bychom chtěli uspět. Že nikdo nepřijel, bylo mínus pro soupeře.



Brzy po změně stran došlo k nepříjemnému zranění plzeňského Jana Matoušíka, kterého odvezla záchranka. Viděl jste, co se stalo?



Šel do střely, do kontaktu zepředu a při něm se ve vzduchu přetočil a spadl na ruku. Měl nateklé zápěstí, nakonec se ukázalo, že je zlomené. Přejeme mu, aby se co nejdříve dal dohromady a zase mohl hrát.



Projevila se nějak ta vcelku dlouhá pauza, kdy se čekalo na záchranku? Jak to bylo znát, vrátit se zpět do zápasového tempa?



Na této úrovni by to tolik znát být nemělo. Musíme být připraveni i na to, že se něco podobného stane. Člověk by se měl rozběhat a jet zase naplno.



Plzeňští se drželi do 53. minuty, až v úplném závěru jste utekli na konečný pětigólový rozdíl. Co nakonec rozhodlo o vaší výhře?



Pro nás to nebyl herně dobře odehraný zápas. Neproměňovali jsme své příležitosti, které jsme měli, stále jsme soupeři nechávali možnost, aby nás mohl dohnat. Takže pokud bychom vše proměnili, neměl by šanci. Rozdíl byl minimální jenom proto, že jsme dělali chyby v útoku, nepovedlo se nám pár přihrávek a hosté proměnili, co měli. Chytali se každého stébla. Zápas nebyl úplně divácky atraktivní, musím uznat, že jsme měli spoustu lepších, na které se fanoušci rádi dívali. Ale já jsem si ho užil maximálně – dal jsem si rychlé góly, které lidi baví. To je základ.



Jak je na tom tým se silami s blížícím se koncem sezony?



Musím uznat, že to je náročné. Tréninky bolí čím dál tím víc, zápasy stejně tak. Ale už se to blíží a my to chceme dotáhnout do vítězného konce.

Zlín, který prochází v poslední době krizí, musíme stoprocentně porazit, abychom dokázali, že patříme do extraligy. Nebo alespoň, že máme na to, vyhrát druhou nejvyšší soutěž.

Takže tento duel bude podle vás rozhodující



Technicky vzato budou všechny tři rozhodující. Máme čtyři body k dobru, což je příjemné, ale chceme i tak prostě vyhrát všechny tři zbylé zápasy! Zlín a Velká Bystřice, což bude podobný styl hry. Na závěr máme Dvůr Králové, to bude čistě silová záležitost, tam bude hlavní, aby se nikdo nezranil. Není to technicky stavěný soupeř, je to z jeho strany silová, tvrdá házená.



Jaká je momentální atmosféra v kabině? Už jste zmínil, že konečné prvenství je blízko…



Házenou se bavíme, užíváme si první místo v první lize. Že hrajeme tak dlouho takhle vysoko a máme postup na dosah, je pro nás – dá se říci – zázrak. Strakonice jako celek nikdy takhle vysoko nedosáhly. My jsme první, kdo k tomu má našlápnuto opravdu skvěle. Pokud to nevyjde, budeme se tomu možná jen smát, protože do toho stejně dáme maximum. V kabině je to teď pecka, užíváme si to.