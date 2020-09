V závodech do 22 let v Jablonci pokračovala dominance exkluzivního sprintérského dua Sokola ČB i na 200 metrů. Ve finále zvítězil Jiří Polák časem 20,88 před Tomášem Němejcem, který zaběhl svých letos nejlepších 21,32. Rozběhy vyhráli za 21,17 a 21,67.

S bronzem za dálku odjela Adéla Záhorová (VS) výkonem 591 (dále 589, 581 a 580). Na 3000 m překážek Lenka Pardamcová (21, Sokol) vylepšila své loňské sedmé místo v šampionátu do 23 let na bronz nejlepším letošním časem v kraji 11:19,25 – své letošní osobní maximum překonala o 36 sekund. David Jodl (17, Sokol, trenér Tomáš Najbrt), nejmladší v závodním poli, skončil v dálce pátý - posledním pokusem dal osobní rekord 718, devátý muž v kraji všech dob. Závodníci na 3. a 4. místě měli stejný výkon, ale lepší druhé pokusy… Koulařka Čtyř Dvorů Alena Kvasničková byla dvanáctá (10,92),

Žactvo s rekordy

V mistrovství žactva v Třinci opět padaly jihočeské rekordy. Nikola Musilová (14, N. Včelnice) po rozběhu 18,79 vybojovala ve finále na 150 m stříbro se 18,35, čímž zlepšila o 22 setin výkon Simony Havlové z VS z roku 2007. Letos je v ČR třetí. V historické tabulce jihočeských žen je jen dvě setiny za časem Bažatové z roku 2004.

Druhá je také teprve 13letá Adéla Holubová ze Sokola ČB. Na 800 m ji porazila jen o necelých půl vteřiny o dva roky starší soupeřka. Jihočeská supernaděje běžela 2:13,70, krajský rekord mladších žákyň Alice Glaserové zlepšila o čtyři sekundy a letos vede českou tabulku.

A přišla i zlata! Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor zvítězila na 300 m časem 39,43, což je krajský rekord žákyň a mezi ženami druhý výkon po 39,19 Terezy Žížalové z roku 1999. V ČR je mezi žákyněmi letos nejlepší.

Medailovou sbírku Nové Včelnice rozmnožili dálkař Filip Svoboda o zlato za 660, Šimon Michálek získal stejně cenný kov nejlepším letošním časem žáků v kraji na 3000 m 9:41,23 a koulař Pavel Poslušný byl druhý, když své osobní maximum vylepšil o 92 cm na 14,99, čtvrtý výkon žáka v kraji všech dob. Od titulu ho dělilo jen osm centimetrů, na druhé straně na třetího závodníka měl k dobru jen druhý nejdelší pokus v soutěži, a to o šest centimetrů… Čtvrtá v kouli skončila Žaneta Pivcová (JH) letos v kraji nejlepšími 12,92 metru.

Z dalších výkonů: 200 přek. 6. Anna Borová 29,81 – pátá v historii, 9. Dominik Novotný 27,50 – letos nejlepší v kraji, 10. Jakub Skuček (všichni VS) 27,55 – druhý, 150 m 6. Ema Šefránková (14, ČZ) 19,05 – třetí, 19. Lucie Bahenská (Sok) 19,84, 12. Lukáš Vacek (ČD) 17,80, dálka 4. Vacek 637 (horší druhý pokus než bronzový skokan), 9. Novotný 591, 3x300 m děvčata 12. Sokol ČB (Bahenská, Frydrychová, Šteierová, Holubová) 2:53,23 – krajský rekord.