Adéla Záhorová (20, VS, trenér Jiří Couf) se po dlouhém zranění dostala do formy v pravý čas – své letošní osobní maximum vylepšila o víc než půl metru a v konkurenci šesti šestimetrových dálkařek zvítězila se 623 cm. „Šestku“ překonala ještě dvakrát, druhou Lindu Suchou z Plzně porazila o šest centimetrů.

David Tupý (19, Bechyně) je ve vrcholných soutěžích už také mazákem a v boji o titul potvrdil svůj letošní primát v ČR – zvítězil se 16,36 metru v posledním pokusu. Své soupeře ale přeházel už předcházejícími 16,26 a 16,01.

Tomáš Kratochvíl (17, Sokol ČB, trenér Jiří Couf) zvítězil v dálce v krajském rekordu dorostenců 734, kterým je třetím mužem kraje všech dob. Sérii měl 710 – 707 – 734 - 707 – 689 – 703, druhého Adama Pekárka, o tři roky staršího, porazil o šest centimetrů. Další budějovický závodník David Jodl byl jedenáctý se 657.

Tomáš Němejc v rozběhu na 200 m zaznamenal nejlepší letošní čas v kraji 21,45, ale do finále nenastoupil. Finále neběžela ani Tereza Babická na 400 překážek. Půlkaře kraje „semlela“ drtivá honička smečky v závěru – na lokty se drali do tří desetin čtyři běžci od 2. do 5. místa. Marek Strnad (NV) provedl „peloton“ prvním kolem za 60,78 sekundy, ve finiši byl čtvrtý výkonem byl čtvrtý za 1:57,51. Jakub Škrdleta (VS) skončil osmý za 1:58,45.

V hodu oštěpem zabojoval 19letý Antonín Švarc z ČZ Strakonice. K osobnímu rekordu přidal metr a se 62,44 byl pátý. V historické tabulce mužů kraje je druhý za Tomášem Mráčkem z Pacova (68,74 z roku 1990).

Nejlepší letošní steeple v kraji zaběhla Lenka Pardamcová (Sokol) – 12:05,99. Byla sedmá. V mužích skončil její oddílový kolega Matyáš Jánský (1í) pátý, v mistrovské klasifikaci čtvrtý, časem 9:43,80.

Tomáš Němejc (trenér Tomáš Najbrt) sobotním časem 10,55 na 100 m splnil A limit na ME juniorů U20 do švédského Borasu 18.-21. července, poznamenal trenér Jiří Couf. K výkonu své svěřenkyně Terezy Babické v rozběhu na 400 překážek 61,42 pak dohledal aktuální evropské tabulky do 17 let v této disciplíně. Vévodí jim Norka Andrea Roothová časem 58,83 před Orlou Brennanovou (Brit.) 59,97 a Madelaine Abegaiovou z Francie 60,09. Čtvrtá je jako první 16letá Ánna Hatzipourgániová z Maďarska se 60,37. Výkonem ze Slavie by Babická měla být celkově desátá, mezi 16letými čtvrtá! „Škoda velkého zbrzdění na deváté překážce,“ dodává Couf a oceňuje i postavení táborské Karolíny Podlahové v tyči, aktuálně kolem čtvrtého místa mezi Evropankami do 17 let. „Jsou to úžasné výkony,“ skládá děvčatům poklonu.

Plavání: šest medailí Elišky Vokaté

V letním mistrovství 13letých v Plzni dovršila v neděli jedinečný triumf Eliška Vokatá z Fezka dalšími dvěma zlatými. 100 motýlek vyhrála s náskokem 3,35 s a se 1:07,20 je desátou ženou kraje všech dob, na 100 kraul zvítězila za 1:00,04 a letos je v kraji o desetinu druhou za Válkovou. V historickém pořadí Jihočešek je šestá. Z Plzně si veze tři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou!

Další pozoruhodný výsledek udělala Linda Čeňková z Tábora – k bronzu na 100 prsa přidala stříbro na 200 m, když si osobní maximum zlepšila o dvě sekundy na 2:49,07, a v tabulce žen kraje všech dob postoupila na osmé místo.

V neděli se dočkali další medaile i dvanáctiletí v Novém Jičíně. Opět ji vybojovala Tereza Tučková (PlČB), a opět byla stříbrná – na 400 PZ ji budějovická naděje „urvala“ s náskokem tří setin sekundy časem 5:41,26.

Ze zbývajících výsledků – 14letí: 200 kraul 14. Kryštof Capl (PlČB) 2:10,92, 400 kraul 14. Capl 4:38,63, 50 kraul 6. Marešová (Tábor) 28,67, 9. Nezvalová (PlČB) 28,86, 200 PZ 7. Marešová 2:35,20, 11. Tauchman (JH) 2:27,03, 100 znak 15. Marešová 1:13,50, 1500 kraul 6. Michálek (JH) 17:56,78, 200 znak 6. Marešová 2:34,12 (zlepšení o 1,74, nejlepší čas roku), 100 motýlek 8. Tauchman 1:04,78 (zlepšení o tři sekundy), 200 prsa 5. Nezvalová 2:51,66 (zlepšení o sekundu, dvanáctá v kraji v historii), 100 kraul 14. Capl 1:00,31, 400 PZ 9. Marešová 5:34,66 – letos nejlepší, 14. Nezvalová 5:41,34 – druhá, 7. Tauchman 5:11,18.

13letí: 200 kraul 15. Skalka (Pí) 2:19,24, 14. Pilsová (ČK) 2:24,00, 100 prsa 15. Kozáková (ČK) 1:24,69, 200 motýlek 6. Podruhová (PlČB) 2:47,78. 7. Kozáková 2:50,43, 400 kraul 11. Skalka 4:56,51, 15. Š. Svoboda (JH) 4:59,42, 800 kraul 12. Čeňková (Tá) 10:34,76, 50 kraul 7. Kozáková 29,42, 8. Skalka 28,75, 200 PZ 11. Baboučková (JH) 2:41,09, 100 znak 12. Pilsová 1:14,71, 5. Skalka 1:10,20, 400 kraul 11. Čeňková 5:03,39, 1500 kraul 5. Svoboda 19:07,32, 200 znak 8. Pilsová 2:41,44, 9. Baboučková 2:41,86, 5. Brůna 2:31,86 – zlepšení o 2,5 s, 6. Skalka 2:32,32 (o šest sekund), 100 kotýlek 4. Podruhová 1:10,82 - 23 setin od medaile, 11. Kozáková 1:16,29, 100 kraul 8. Pilsová 1:04,77, 10. Podruhová 1:04,94, 9. Skalka 1:03,54, 400 PZ 4. Brůna 5:26,49, 11. Svoboda 5:43,21, 4. Čeňková 5:36,65 – letos druhá žena v kraji, 15. Baboučková 5:45,59.

12letí: 800 kraul 13. Tučková (Pl) 10:42,55, 11. Kůrková (KIN) 10:40,63, 400 kraul 10. Kůrková 5:11,81, 200 znak 11. Smažík 2:43,43, 100 motýlek 6. Gregor 1:14,93, 13. Novák 1:18,55, 200 prsa 15. Srbová 2:04,90.