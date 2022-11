Družstvo strakonic předvedlo pěknou kolektivní hru s bojem o každý míč. A k radosti svých trenérů se po třech vítězných zápasech staly hráčky vítězkami turnaje Poháru ČSVP. "V každém zápase jsme intenzivně střídali všechny hráčky aby si zahrály i ty mladší a ne tak zkušené. Hráčky předvedly vynikající výkon v obraně a v přechodu do útoku. V každém zápase měly hru plně pod kontrolou. Jako trenéři jsme byli maximálně spokojeni s tím co naše hráčky převedly, moc jim za to děkujeme," komentovali úspěch trenéři David Kříž a Tomáš Kouba.

Výsledky:

Fezko Strakonice Asten Johnson - TJ Tábor 13:2 /3:0; 4:0; 4:0; 2:2/. Branky Strakonic: 5 – Chodlová Jolana, 4 – Holá Alžběta, 2 – Kahovcová Ema, 1 – Koubová Lucie, Voláková Adriana.

Fezko Strakonice Asten Johnson - UKVP STEPP Praha 15:11 /4:3; 6:0; 3:3; 2:5/. Branky Strakonic: 7 – Chodlová Jolana, 3 – Holá Alžběta, Voláková Jolana, 2 – Kahovcová Ema.

Fezko Strakonice Asten Johnson - Slávia Hradec Králové 35:0 /12:0; 6:0; 12:0; 5:0/. Branky Strakonic: 8 – Chodlová Jolana, 7 – Voláková Adriana, 6 – Holá Alžběta, 5 – Koubová Lucie, 4 – Kahovcová Ema, Váchalová Viktorie, 1 – Grecová Simona.

Zdroj: Fezko AJ Strakonice a Jan Škrle