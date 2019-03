Nejlepšího umístění z Jihoščechů dosáhla 12letá Adéla Štefanová z Veselí n. Luž., která byla šestá v mladších žákyních. Možnosti ukázala už v hale, když zaběhla 800 m za 2:41,74, a teď uspěla i na 2000 m s výkonem 7:27. 14letá Lurdes Gloria Manuelová (VS) byla devátá na tříkilometrové trati starších žákyň v časem 11:55.

Další umístění – dorostenci (4 km): 13. Šimon Řehula 13:50, 14./5. 16letý Ivan Brejška (oba Sokol ČB) 13:50, 19. Jakub Budil (Písek) 14:02, 24. Petr Lukš 14:10, 40. Petr Bahenský 14:31, 45. Radek Kofroň (všichni Sokol) 14:42, žáci (3 km): 10. Martin Kozojed (Bech.) 10:24, 11. Jakub Homola (VS) 10:28, 40. Benedikt Pánek (Sok) 11:21, ml. žáci (2 km): 17./2. 12letý Jakub Dohnal (VS) 7:31, 19. /2. 12letý Ondřej Kozojed (Bech.) 7:32, 33. Michal Rada (12, Sok) 7:32, dorostenky (3 km): 24. Natálie Völflová (16, Čéč) 12:12, 31. Barbora Hesová (VS) 12:22, žákyně (3 km): 48. Barbora Kostková (Sok) 13:02, ml. žákyně (2 km): 12. Adéla Holubová (12, Sok) 7:44.

RunTour v Českých Budějovicích: 10 km (639 v cíli) Vít Pavlišta (Lib.) 30:56, Vojtěch Podjukl (Hranice) 32:07, Jiří Csirik (Písek) 32:17, Josef Havlíček (Sok) 32:46… 11./1. žena Kristiina Mäki (Olymp) 36:08, 15./2. nad 40 let Václav Bauer (Děti Kletě) 36:40, 23./2. nad 30 let Valerie Soukupová, stále jihočeská rekordmanka na 10 km a v půlmaratónu (35:15,96 a 1:15:58 z roku 2016, nyní Studenec) 38:27, 5 km (774) Jaroslav Doubek (MB) 15:50, Marek Strrnad (18, NV) 16:12, 5./1. žena Petra Vašínová (Šternberk) 18:09, 16./1. nad 40 Jan Plánek (PT) 19:22. Běh na 3 km dokončilo 256 závodníků.

PLAVÁNÍ

Na Velikonočních závodech v Praze-Radlicích si Kryštof Capl (PlČB) vytvořil osobní rekord na 100 motýlek 1:18,26 a byl desátý. V kraulech za 2:02,60 byl šestý a za 2:19,15 devátý.