Martin Faměra je zřejmě nejlepším českým hráčem vodního póla současnosti.

Snad každý malý fotbalista si touží zahrát za Barcelonu. Podobné sny mají i vodní pólisté a právě takový sen se splnil strakonickému Martinu Faměrovi.

Jihočech hraje za katalánský klub a dokonce měl letos velkou šanci reprezentovat Španělsko na olympiádě v Tokiu. „Španělsko patří ve vodním pólu mezi tři nejlepší země na světě, zatímco naše reprezentace je na chvostu. Martin hodně touží v tomto sportu něco dokázat. Proto, ačkoliv občanství má české, zažádal si o španělský pas, aby mohl hrát za tamní nároďák. Už má pas vyřízený, jen si ho musí vyzvednout na úřadech, které jsou však nyní zavřené,“ objasňuje situaci svého syna Karel Faměra, který je zároveň trenérem strakonických vodních pólistů v první lize.

Martin Faměra setrvával až do konce března v očekávání pokračovaní španělské ligy v Barceloně, před týdnem se ale přece jen vrátil domů do Strakonic. „Ve Španělsku je situace kolem koronaviru mnohem horší než v Čechách a karanténu tam prodloužili o další měsíc. Takže se mi docela ulevilo, když se syn vrátil domů. Doma ale rozhodně zahálet nebude. Od kondičního trenéra Barcelony dostal tréninkový plán, takže ho budeme spolu naplňovat. Na našem domácím pozemku jsme si vybudovali posilovnu, takže Martin bude mít kvalitní podmínky,“ vysvětluje Faměra starší.

Po večerech se bude synovi intenzivně věnovat a už se na to těší. Koronavirová krize veterinárního lékaře ze Strakonic nedostihla. „Pro mě se nic nezměnilo, práce mám pořád stejně. Akorát se trochu bojím, abych něco nechytl, ale v ordinaci jsem celkem v bezpečí. Navíc pracuji v infekčním prostředí přes třicet let, takže snad jsem si za tu dobu nějakou imunitu vybudoval,“ usmívá se Karel Faměra.

Strakonický kouč se ohlíží i za sezonou v Čechách. Domácí ligu považuje za ukončenou, i když oficiální verdikt na soutěží dosud nepadl.

Také v lize vodního póla se akorát stihla odehrát základní část a týmy se připravovaly na závěrečnou fázi. „Strakonice do poslední chvíle bojovaly o nejlepší čtyřku a tedy o postup do play off. To nám nakonec těsně uniklo, chyběl nám pouhý bod. Po základní části jsme byli šestí, přičemž celky na čtvrtém, pátém a šestém místě měly shodný počet bodů. Předpokládám, že nyní se bude hrát zase až v září,“ říká k předčasně skončenému ročníku ligové soutěže Karel Faměra.