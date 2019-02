Prachatice – Mistrovství Evropy v zimním triatlonu v estonském Tartu přineslo výrazný úspěch také pro české, barvy. „Naše šestičlenná výprava se nevracela s prázdnou," rekapituluje Šárka Grabmüllerová z Prachatic, která tak dokumentuje, že na ME startovali i Jihočeši.

Jihočeši byli součástí úspěšného týmu na ME | Foto: Deník/Ivo Grabmüller

Nejprve se v ostrém závodě představila mezi juniorkami Natálie Grabmüllerová. Po loňském zisku světového titulu byla horkou favoritkou. „Držela se statečně, do depa přiběhla po boku ruské závodnice na první pozici."

V cyklistické části ale talentovaná Jihočeška trochu ztratila. Na lyže přezouvala jako třetí. „Bylo znát, že se více věnuje lyžování, častější trénink na kole jí chyběl," posoudila maminka Šárka.

Právě na lyžích Natálie zabojovala a dokončila ME na vynikajícím druhém místě.



Závod, do kterého nastoupila Šárka Grabmüllerová, se od úvodu vyvíjel dobře. „Po běhu jsem se pohybovala v kontaktu na pátém místě."

Na kole Jihočešku předstihly tři závodnice. „Na lyžích jsem osmou pozici udržela," uvedla. Ze stříbra se radovala Helena Erbanová.

Mužské závody absolutně ovládli Rusové, ve všech kategoriích obsadili stupně vítězů. Pavel Jindra skončil 10., Martin Hušek v kategorii U23 6. „Rusové na všechny závodníky získávali nejen na trati, ale hlavně i v depu, kde dosahovali jednoznačně nejrychlejších časů," nabízí Šárka Grabmüllerová zajímavost a doplňuje: „Přezouvání do lyžařských bot zvládali neuvěřitelně rychle, dokonce pod třicet vteřin, což vůbec nechápu. Mám teď lyžařské boty v obýváku a trénuji přezouvání," říká s úsměvem."

Atraktivní závod týmů přinesl v Estonsku české reprezentaci (sestava: Šárka Grabmüllerová, Martin Hušek, Helena Erbenová a Pavel Jindra) bronz. „Jsem spokojený," uvedl kouč české výpravy Ivo Grabmüller, který kvůli zranění nemohl do svého závodu nastoupit.

Ženy: 1. Borghilt Lovsetová (Norsko), 2. Helena Erbanová (ČR), 3. Elisabhet Sverumová (Norsko),…8. Šárka Grabmüllerová (ČR)

Juniorky: 1. Stefania Šamšurinová (Rusko), 2. Natálie Grabmüllerová (ČR) 3. Kseniia Belkinová (Rusko)