Ten musel být ze druhého červencového víkendu přeložen a novým termínem jeho konání je 3. – 6. září tohoto roku. Pod organizací závodu je podepsán Michal Piloušek mladší, který dnem i nocí přemýšlí nad tím, co a jak v organizaci závodu vylepšit.

Letošní závod naboural problém s koronavirem. Ale ani v té době jste nezaháleli a připravovali se na náhradní termín.

Když vypukla krize kolem koronaviru, tak jsme si řekli datum prvního května, kdy musíme říci, jak to bude dál. Přeložení bylo jasné, ale jak vše uděláme, jsme vymysleli týden před tímto datem. Nyní to tři týdny realizujeme. Mohlo by se zdát, že se jen přesune termín a je vyřešeno, ale třeba jen revidování webových stránek, kde se o XTERRA CZECH hovoří, zabralo deset dní. Předělat data a další věci. Pozměnili jsme program a to všechno se muselo i na webech změnit. Museli jsme kontaktovat partnery, dodavatele, nasmlouvané profesionální závodníky, změnit grantové smlouvy. Třeba ministerstvo školství a tělovýchovy. Nyní se scházíme s vedením Prachatic, kde bychom to mohli zvládnout dodatkem. Někde to jde snáze, jinde je to šílená byrokracie. Zvláště u velkých firem schválit sponzorskou smlouvu trvá hodně dlouho. Jeden z našich hlavních partnerů má sídlo v Itálii, kde se stále nefunguje.

Narazil jste na změnu harmonogramu. Přidali jste čtvrtek a trochu jinak poskládali závody.

Těch důvodů bylo více. Když se skládal letošní harmonogram, vycházel z roku loňského. To jsme dělali již v září či říjnu loňského roku. V tom mezičase se však udála spousta věcí. Navíc já začal pracovat pro světovou XTERRU, pro vedení té značky, kde mám na starosti Short track. V něm se vyvinula pravidla a organizační náležitosti, jak by to mělo vypadat. U nás se měl jet Short track po hlavním závodě a kvalifikovat do něj pětadvacet nejlepších mužů a pětadvacet žen. nyní jsme využili druhé varianty nových pravidel, která dávají možnost kvalifikace. A kde jinde to vyzkoušet. Můj závod jsem využil jako takového pokusného králíka, kdy můžeme srovnat loňský i letošní rok. Dospěli jsme k tomu, že Short track otevřeme všem. Závodníci to mají za jedno startovné. Pokud se přihlásí do sobotního hlavního závodu, mají možnost absolvovat čtvrteční kvalifikaci Short tracku. Ať to budou profíci či amatéři, prvních pětadvacet pak v pátek absolvuje finále A a dalších pětadvacet finále B. Dobré na tom je, že ta čtvrteční kvalifikace na jedno ostré kolo, které čítá tak patnáct minut, nikoho neomezí před sobotním závodem. Druhým důvodem pro změnu bylo to, že se následující středu jede v Holandsku Mistrovství světa konkurenční federace. Zatím není odloženo a ani zrušeno a pokud bude, přesuneme peníze pro profesionály do Short tracku a dáme jim větší čas na zotavení. Nebudou mít povinnost jet hlavní sobotní závod. Prize money zůstanou částečně i v něm a předpokládám, že většina profíků zvolí start v obou závodech. Všechny tyto změny nám uvolnily neděli. Měli jsme na tento termín plánované běžecké závody a tak to spojíme, pojedou se dětské závody a pak budou na pořadu běhy na 5, 10 a 21 kilometrů.

Do jaké míry může současná situace ve světě ovlivnit účast závodníků v tomto náhradním termínu? Jezdí sem Italové i Španělé.

Jsme klidnější o něco více než na začátku května. Objevují se data otevření hranic s Německem, Rakouskem a podobně. Jak to bude s Francouzi, Španěly či Italy, zatím nikdo neví. Nicméně jsme se závodníky v kontaktu. Jsou na startovní listině a čekají, jak to dopadne. Například Ruben Ruzafa. Bylo zrušeno několik závodů a zbyly již jen čtyři Evropské poháry. Pokud tedy bude možné v září cestovat, tak závodní elita přijede. Závodníci chtějí závodit a samozřejmě si i vydělat nějaké prize money, které u nás nejsou nejnižší. Zájem tedy ze strany závodníků je, zda budou moci přijet, to již není v tuto chvíli na nás.

Znamená to, že Prachatice budou jedním z mála míst, odkud se mohou závodníci kvalifikovat na Havaj?

Havaj bude letos zvláštní. Dá se tam kvalifikovat již ze sezony předchozí, takže řada závodníků se tam kvalifikovala ze závodů v Číně či Americe v září loňského roku Nějaké dvě stovky závodníků již je kvalifikovaných. Ale současně již vypadlo nějakých 1600 míst, které měly být rozdány po světě. XTERRA tedy udělala změnu. Nám zůstávají v platnosti naše kvalifikační místa a navíc se na Havaj kvalifikují závodníci i podle světového rankingového žebříčku.

Mezinárodní tlak je také na to, aby se jela cyklistická Tour de France. Ta je na programu v závěru srpna, což tak trochu otevírá cestu i pro váš závod.

My jsme malá ryba a koukali jsme na to, co dělají ty velké. Na českém rybníce jsme se spojili s pořadateli s Run Czech a Pražským maratonem. Máme stejný datum konání a všem se nám právě na základě oznámení Tour de France ulevilo. Ač máme stejný termín konání, do zelí si prakticky nelezeme. Těch lidí, co chtějí absolvovat XTERRU i Pražský maraton, je málo. Od prachatických běžců již mám zprávy, že v sobotu absolvují naší sprintovou zkrácenou trať a v neděli vyrazí na maraton.

Změní se nějak zázemí závodu?

Ano změní. Je třeba nejprve říci, že nemáme v tuto chvíli od ministerstva ani hygieny žádný návod, jak takové závody zorganizovat. Jsme tedy připraveni i na to, že nemusí být vyhlášení výsledků, můžeme startovat po vlnách sta či zří set lidí, ale věříme, že by to mohlo v září již být normální. Nebavíme se o tisícovkách lidí, ale šesti či sedmi stovkách. Diváky nemůžeme počítat, jelikož neplatí vstupné. Pořadatelů je sto padesát. Do tisíce lidí v jeden den se vejdeme.

Jinak změna dispozic souvisí se Short trackem. Ten musí být na Křišťanovickém rybníce, protože v blízkosti Prachatic voda není. Navíc je tam skvělá trať. Další věcí je, že jsme přišli o nějaké sponzory či o část jejich příspěvku. Byly zrušeny i nějaké granty. Musíme tedy šetřit peníze. Ze všeho nejdražší bylo zavřít Prachatice a udělat show na náměstí. Museli jsme se hodně zamyslet. Trochu nám pomohla i situace, že bylo delší dobu prázdné náměstí, běhali jsme po něm s metry a došli k novému systému. Na náměstí vrátíme depo, což určitě přivítají fanoušci. Vejde se nám do něj pět set kol, čímž splníme počet, který potřebujeme. Navíc se nám na náměstí vejde XTERRA Bikepark, což je překážková dráha z překážek, které jsme sami vyrobili. Diváci nepřijdou o depo, překážky a vejde se nám sem i zázemí pro cíl.

Náměstí v Prachaticích tedy bude zavřené jen v sobotu?

Zavřít ho musíme již v pátek. Konalo by se zde vyhlášení Short tracku a pokud to bude možné, tak rozprava před hlavním závodem a v sobotu klasika – depo, průběh, cíl a podobně. A v neděli zase návrat na Křišťanovák.

Na klasickém závodě se tedy, kromě drobných změn na trati, nic nemění?

Budou malé změny na trati. A to, že jsme přišli o nějaké peníze, závodníci na cenách nepocítí. Snažili jsme se šetřit jinde. S pořadatelským týmem jsme si zalezli do truhlářské a kovoobráběcí dílny a vše, co jde, jsme si vyrobili. Využili jsme zásob z předchozích let a co šlo použít dvakrát, to jsme zresuscitovali.

Vraťme se k Short tracku. Loni si závod užívali jak závodníci, tak diváci. Budete na trati kola a běhu něco měnit?

Loni jsme jsme hned po závodě všem závodníkům odeslali obrovský dotazník snad s šedesáti otázkami. Potěšilo mě, když na otázku, co je napadá při slově Short track odpovídali, že Prachatice. Následně jsme hovořili napřímo a ze všeho vyplynulo, že by měla být trat rychlejší, záživnější pro diváka. To že je trať těžká, neznamená, že se na to hezky dívá. A hlavně by mělo být více místa na předjíždění na kole. Naše reakce byla taková, že hned od doby, co opadl sníh, jsme vlétli do lesa a prakticky na stejném území jsme trať prakticky překopali. Nastudovali jsme si Světový pohár horských kol a se stavbou trati jsme začali od píky. Vytipovali jsme si místa přejezdů přes kameny, stavíme lávky, umělé konstrukce, skoky, vlny, klopenou zatáčku a podobně. Bude to hezčí na dívání.

Znamená to tedy, že nebude pasáž, kde se závodníci divákům ztráceli v lese, nebo místo naopak fanouškům více zpřístupníte?

Využili jsme místa, kde je závodník vidět delší dobu. Na trati kola a běhu navíc budou tři Fan zóny, které budou označené a bude z nich dobře vidět. Asi mohu prozradit, že jednáme v Českou televizí o přímém přenosu z pátečního finále Short tracku. Musíme tedy počítat s tím, aby viděla kamera, divák a závodník si to užil. Trasa je přehlednější a s tím souvisí to, že se stavěním trasy les zároveň čistíme. Kdo tam byl loni, tak ví, že les u Křišťanovického rybníku byl po těžbě dřeva hodně zanesen větvemi. My při stavbě trati les ve vzdálenosti tří až čtyř metrů od trati čistíme, aby byl prostor pro diváky.

Na co byste diváky nalákal právě na Short track.

Hlavně na přehlednost trati. My navíc chceme nejhezčí místa trati označit názvy. To nyní konzultujeme se sponzory. Když to vezmu od začátku, tak hned na pláži u rybníka bude umělá klopená zatáčka o 180 stupňů. Následuje cyklokrosová pasáž na louce, která měla loni méně zatáček. Tentokrát to bude takový had, aby tam strávili závodníci déle. Následuje skok, který byl loni hodně drsný a nyní ho zlehčíme. Najede se do lesa, kde bude novinkou přejezd dvou obrovských kamenů spojených lávkou. To je krásné na pohled. Následují tři klopené zatáčky a rock garden, kamenná sekce, která na trati chyběla. Při návratu do cíle bude pump track, který bude vidět z pláže.

Umělý skok měl loni i variantu, že se může objet. Bude letos povinný?

Ne, ne. Na trati jsou asi čtyři místa, ta nejsložitější, kde mají závodníci ještě jednu možnost objetí. Je delší, ale bezpečnější.

Budou změny i na trati hlavního sobotního závodu?

Budou to pouze maličkosti. S tratí jsme spokojení, ale po zimě nás vždy čekají nějaká překvapení v lese, takže se něco lehce měnit bude. Co se měnit bude, je běh, kdy vypustíme Parkán, který byl loni z důvodu depa v Křišťanově ulici. Tam metry ušetříme a můžeme je přidat někde v lesích.

Čím pozvat na závod?

Zájemce o start určitě tím, že do konce května jsou výrazné slevy startovného. Pak se již bude postupně zdražovat. Myslím, že budeme brzy prezentovat spolupráci s městem Prachatice. V hlavě mám delší dobu koncept XTERRA bike parku. Je mi líto mít schované překážky na závod ve stodole a vytahovat je jen jednou za rok. Rádi bychom je dali do veřejného prostoru. Zatím si nechám pro sebe, kde to bude a jak to bude vypadat, ale již na tom děláme a do měsíce bychom rádi v Prachaticích otevřeli veřejný bike park zaměřený na děti. Aby se naučily jezdit na kole. Překážky, které využijeme v závodě, si budou moci Prachatičtí i návštěvníci města vyzkoušet, samozřejmě za dodržení určitého řádu. Ale bude to zdarma na veřejně přístupném místě. Jakýsi meeting point pro cyklisty.