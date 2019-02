Skupina A

AJ Fezko Strakonice B – Slavia Hradec Králové 14:4, branky 5 - Drnková Iva, 3 – Wieser Dan, Braťková Viktorie, 1 – Šímová Valentýna, Holá Josefína, Poulíček Marek.



AJ Fezko Strakonice B – SK UP Olomouc 13:5, góly 4 – Drnková Iva, 3 - Braťková Viktorie, 2 - Holá Josefína, 1 – Kovář Štěpán, Wieser Filip, Wieser Dan, Zelinková Lucie.



AJ Fezko Strakonice B – STEPP Praha 15:1, branky 7 - Drnková Iva, 3 - Kovář Štěpán, 2 - Holá Josefína, 1 – Braťková Viktorie, Přibyl Thymothy, Wieser Dan.



STEPP Praha – SK UP Olomouc 4:4, Slavia Hradec Králové – STEPP Praha 4:1, Slavia Hradec Králové – SK UP Olomouc 3:9.



Tabulka ve 2. turnaji

1. AJ Fezko Strakonice B 3 0 0 42:10 + 32 6

2. SK UP Olomouc 1 1 1 18:20 – 2 3

3. Slavia HK 1 0 2 11:24 – 13 2

4. STEPP Praha 0 1 2 6:23 – 17 1



Tabulka po 2. turnaji:

1. AJ Fezko Strakonice B 9 0 0 120:24 + 96 18

2. SK UP Olomouc 3 1 5 39:69 – 30 7

3. Slavia Hradec Králové 3 0 3 40:39 + 1 6

4. STEPP Praha 1 1 3 11:36 – 25 3

5. SKP Kometa Brno 0 0 3 21:63 – 42 0



Chybí utkání STEPP Praha – SKP Kometa Brno, bude dohráváno



Skupina B

AJ Fezko Strakonice A – TJ Tábor 23:4, branky 5 - Holzbauer Jakub a Bártíková Eliška, 4 - Chodl Kamil, 3 - Holzbauer Adam, 2 - Dvořák František, 1 - Král Petr, Němec Matyáš, Šimek Antonín, Lukeš Jindřich.



AJ Fezko Strakonice A – SK Děčín 10:7, branky 3 – Chodl Kamil, Holzbauer Jakub, Dvořák František, 1 - Bártíková Eliška.



AJ Fezko Strakonice A – KVS Plzeň 11:2, branky 4 - Chodl Kamil, 2 - Dvořák František, 1 - Král Petr, Chodlová Jolana, Holzbauer Jakub, Bártíková Eliška, Lukeš Jindřich.



TJ Tábor – KVS Plzeň 4:2, KVS Plzeň – SK Děčín 2:19, TJ Tábor – SK Děčín 0:31.

Tabulka ve 3. turnaji



1. AJ Fezko Strakonice A 3 0 0 44:13 + 31 6

2. SK Děčín 2 0 1 57:12 + 45 4

3. KVS Plzeň 1 0 2 16:34 – 18 2

4. TJ Tábor 0 0 3 8:66 – 58 0



Tabulka po 3. turnaji

1. SK Děčín 7 1 1 148: 34 + 114 15

2. AJ Fezko Strakonice A 7 0 2 113: 47 + 66 14

3. SK Slavia Praha 2 1 2 40: 51 – 11 5

4. KVS Plzeň 1 0 5 25: 79 – 54 2

5. TJ Tábor 0 0 6 11:126 – 115 0