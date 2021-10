Extraliga ženy: Sokol Hradec Králové – Strakonice 68:38 (43:24). Proti vysokému favoritovi sehráli hosté vyrovnanou jen první část. Za stavu 12:12 domácí přitlačili v obraně a náskok narostl na 28:12.Ten postupně narůstal, když se hostům vůbec nedařila střelba. V poslední části dali jen čtyři body!!! Body – Rosecká a Machytková 11. Kolegarová 4, Vorlová a Horsáková 3, Hauserová, Vadlejchová a Junková 2. V doskakování byly nejúspěšnější Vorlová (8) a Machytková (5).

Extraliga juniorky: Pardubice – Strakonice 45:70 (26:34). Důležitá výhra po velmi dobrém výkonu celého týmu. Vyhrála kolektivní hra. Body – Čadková 13, Junková 12, Hauserová, Pešková a Jánská 11, Půroková 6, Bernasová 4, Petelová 2. V doskakování byly nejlepší Pešková (11), Junková a Čadková (8). Slovanka – Strakonice 73:60 (35:30). Vyrovnané utkání proti druhému týmu v soutěži potvrdilo dobrý a nadějný výkon, který tým předvedl v sobotní výhře. Body – Jánská 13, Hauserová a Pešková 12, Junková 11, Čadková 7, Bernasová 3, Půroková 2. V doskakování nejlepší Čadková (8), Hauserová a Junková (7).

Liga st. žaček: Klatovy – Strakonice 61:56 (37:25). Poměrně vyrovnané utkání rozhodla druhá čtvrtina, kterou hosté prohráli o 12 bodů. V ostatních čtvrtinách vyhráli hosté, ale náskok domácích se dotáhnout nepodařilo. Body – Bittnerová a Šimonová 11, Košáková a Viererová 9, Pavlíčková a Holkupová 5, Rizáková 4, Kotrcová 2.

Minižákyně U13: Písek – Strakonice 56:31. Grossová 10, Kotrčová 9, Zemanová, Karoľová 4, Lysenko, Petelová 2. Tábor – Strakonice 37:26. Grossová, Kotrčová, Lysenko, Mrázová 6, Petelová 4, Mlnaříková, Holínová, Zemanová, Polenová 2. Ve druhém kole OP se děvčatům nepovedl zopakovat úspěšný vstup do soutěže. V zápase proti píseckým Sršňům jsme drželi krok v prvním poločase, nepovedla se nám třetí čtvrtina, kde Písečtí odskočili a dovedli zápas do vítězství. Do druhého zápasu jsme vstoupili dobře, vedli 3/4, ale ve čtvrté se od nás odvrátilo štěstí. Přes snahu a bojovnost jsme se netrefili do koše a táborští hoši 2 minuty před koncem dvěma TH rozhodli o výhře. Přesto tým zasluhuje pochvalu.

NR miniturnaj pro U-11: Hrálo se v Praze za účasti Tygrů Praha a KP Brno. Tygři Praha – Strakonice 80:10. KP Brno – Strakonice 60:12. Své první herní zkušenosti si vyzkoušela začínající hostující děvčata proti velmi dobrým a zkušenějším soupeřům. Tygři patří mezi nejlepší v ČR. Ale děvčata se nevzdala a odvážně bojovala proti přesile. Určitě to byly velmi poučné a velmi potřebné zápasy. Proto pochvala trenérce i dětem. Body – Kratochvílová M. 6, a po dvou daly Půroková K., Gornická A., Kopecká Z., Tachnerová K., Valíčková T., Šlapáková A., Seidová N., Kratochvílová J.

