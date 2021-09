Plzeň – Olomouc 28:18, Slavia Praha – Poruba 24:30, Michalovce – Hodonín 42:15, Most – Chorzów 41:22, Dunajská Streda – Lázně Kynžvart 26:23, Zlín – Stupava 34:16.

V druhém kole písecké házenkářky v sobotu 11. září zavítají do Poruby, která nečekaně zvítězila v hale pražské Slavie.

„Vstup nám vyšel nadstandardně a už v úvodu jsme si vypracovali klíčový náskok. Naše herní výpadky naštěstí nebyly nikterak dlouhé, takže soupeř nedostal prostor, aby stáhl manko. Musím přiznat, že jsem se dost obávala druhého poločasu, abychom pod dojmem poměrně výrazného náskoku udrželi koncentraci, ale nakonec se to povedlo a jsem za to moc ráda. Za zmínku stojí výkon brankářky Lucky Preslové, ta zachytala famózně,“ zhodnotila utkání písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Slovenský tým do utkání vstupoval v roli favorita a navíc posilněn faktem, že Písek před nedávnem porazil rozdílem třídy na přípravném turnaji v Olomouci. Ale tentokrát bylo všechno jinak. Jihočeškám parádně vyšel úvod střetnutí a v 10. minutě vedly 6:1. Domácí hráčky srdnatě bojovaly a klid jim dodávala i výtečná Lucie Preslová v brance, která předvedla řadu parádních zákroků a nádavkem zlikvidovala pět sedmimetrových hodů soupeře.

Vstup do nového ročníku MOL ligy zvládly písecké házenkářky na jedničku. V domácím prostředí si totiž poradily s Šaľou a nebezpečného protivníka zdolaly 26:20.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.