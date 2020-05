Zasedat totiž bude výkonný výbor České basketbalové federace, který má na programu celou řadu důležitých rozhodnutí včetně toho, jak naloží s nedohranými soutěžemi.

Zatím je jisté pouze to, že Asociace ligových klubů už před více než měsícem v souvislosti s opatřeními kvůli šíření koronaviru odhlasovala ukončení letošního ročníku Kooperativa NBL, což potvrdila i nejvyšší instance, tedy právě výbor ČBF.

„Zatím však nebyl určen mistr, ani závěrečné pořadí. A teprve upřesněna bude i situace kolem baráže, kterou měl sehrát poslední celek letošního ročníku NBL a finalisté první ligy,“ zmínil předseda Asociace ligových klubů NBL Tomáš Kotrč.

Variant je víc a těžko předjímat, jak se devítičlenná exekutiva rozhodne. Jednou z možností je, že z nejvyšší soutěže nikdo nespadne a NBL bude hrát více týmů. Rozšířit se může o jednoho účastníka na třináct, nebo i o dva, aby v soutěži startoval sudý počet týmů. Tak jako tak jsou první na řadě jindřichohradečtí basketbalisté, kteří vyhráli základní část i nadstavbu I. Ligy. Může se však také stát, že výbor ČBF sezonu anuluje a na podzim se ve všech soutěžích začne nanovo se stejnými účastníky.

Vedení GBA Lions před zahájením sezony jasně deklarovalo, že postup do elitní ligy je pro něj prioritou. „Na rozhodnutí výboru basketbalové federace netrpělivě čekáme. My se netajíme tím, že chceme do NBL, ale musíme počítat se všemi variantami. Každopádně jsme v klubu na návrat mezi elitu připraveni a nic na to nemění fakt, že by se tak stalo administrativní cestou,“ vysílá jasný signál generální manažer GBA Lions Radek Novák.

Zároveň připomněl, že na verdikt výkonného výboru čekají i další jindřichohradecké basketbalové týmy. Extraligoví junioři U19 byli po základní části druzí za Pískem, záložní juniorský tým GBA Lions si zase zajistili postup do finálové skupiny celostátní ligy a béčko mužů pak skončilo po dlouhodobé fázi na třetí příčce druholigové skupiny B.