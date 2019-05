Volyně - Po letech 2013 a 2016 se v sobotu 18. května uskutečnilo v pořadí třetí setkání hráček a hráčů, kteří jako žáci v 80. letech minulého století pod vedením trenéra Františka Diviše šířili slávu volyňského Sokola a jihočeského stolního tenisu na turnajích po celé republice.

Volyňští stolní tenisté pořádali další turnaj. | Foto: Jan Škrle

Do sokolovny se dostavilo celkem 14 dnes již zralých žen a mužů, kteří si to spolu rozdali jako za mlada. Přestože až na výjimky nikdo z nich již závodně nehraje, byla to radost se na více jak čtyřicátníky dívat, jak i po letech válí. Muži i ženy hráli ve 2 skupinách, pro doplnění sudého počtu byly přizvány dvě současné mladé naděje volyňského stolního tenisu Jakub Pour a Josef Boška. Vítězové skupin si zahráli finále, druzí o bronz, atd. V rámci zachování „retro“ charakteru akce ženy hrály po svými dívčími jmény. Konečné pořadí bylo následující: