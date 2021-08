Volyňská pouť a tenisový turnaj? To jsou dvě věci, které již neodmyslitelně patří k sobě. A ne jinak tomu bylo i letos, kdy si místní tenisový klub připomíná 112 let od svého založení. Tenisový klub Volyně v sobotu 7. srpna uspořádal již tradiční turnaj ve čtyřhrách mužů. Tenisové klání bylo poprvé odehráno ve zrekonstruovaném areálu, kde v novém objektu šaten získali volyňští tenisté i diváci odpovídající zázemí.

K pouti ve Volyni tradičně patří turnaj tenisových deblů. | Foto: TK Volyně

Nad tradičním kláním mužských deblů převzal záštitu starosta města Martin Červený. Celkem se zaregistrovalo 18 účastníků, které starosta rozlosoval do dvojic a poté do dvou skupin. Los svedl dohromady dva nejstarší účastníky turnaje Františka Diviše a Zdeňka Matějku, jejichž společný věk činil neskutečných 141 let. Zápasy ve skupinách se hrály na pět vítězných gamů a zápasy o umístění na jeden set. Los byl poměrně spravedlivý, jedna dvojice se zdála být mírným favoritem a tato spekulace se potvrdila.