Je to neskutečné, ale ani ve snu by nikoho asi nenapadlo, že se toto podaří. Poslední dubnový víkend však strakonické volejbalistky završily mládežnickou sezonu úžasným a nečekaným výsledkem. Ale pojďme postupně.

Strakonický volejbal má za sebou skvělou sezonu. | Foto: Archiv klubu

Vše začalo zhruba před rokem, kdy se ve Strakonicích spojily dvě kategorie dohromady a vytvořily jeden mládežnický tým pod hlavičkou TJ ČZ Strakonice, spolek. V letošní sezoně již hrál tři soutěže – okresní přebor žen, krajské přebory mládeže v kategoriích U20 a U 22. Navíc tři hráčky z týmu dostávaly prostor v krajském přeboru KP1 žen. Nutno podotknout, že některé hráčky jsou věkem ještě žákyně.

Tým byl pod vedením trenérek Pavlíny Kalbáčové a Petry Černé v tomto složení: Lucie Bláhovcová, Magdaléna Homolková, Eva Janochová, Alena Kalbáčová, Vendula Kotálová, Anežka Krásová, Amálie Linzmajerová, Adéla Machová, Agáta Marková, Klára Marková, Barbora Pixová a Jana Přechová. Součástí realizačního týmu byli i Eva Vavrušková a Václav Svach.

Oba krajské mládežnické přebory se hrály během sezony turnajovým způsobem – (postupně 4 turnaje v každé kategorii). Strakonické hráčky do něho vstupovaly s přáním neudělat ostudu. Už první turnaje však ukázaly, že dokáží hrát vyrovnaně s každým. Poslední rozhodující turnaje byly náročné, neboť byly v jednom víkendu 18. a 19. března.

Nejprve v sobotu 18.3 v Táboře v kategorii U22 vybojovaly Strakonice skvělé celkové 3. místo z pěti týmů a dostaly tak bronzové medaile. Už toto byl velký úspěch a na holkách byla vidět velká radost. To však nebylo vše.

Po přejezdu a přespání v Českých Budějovicích se právě zde dohrávala kategorie U20. Třetí místo bylo před posledním turnajem jisté, takže holky hrály bez nervů. Možná i to pomohlo a na konci, po sečtení všech bodů, z toho bylo neskutečné místo 2. za vedoucím týmem VK Madeta C. Stříbro cinkalo na krku ještě zářivěji.

To, co přišlo vzápětí a co ještě nikdo netušil, že právě Madeta se zřekla účasti na kvalifikaci o 2. ligu v této kategorii. Padla tak otázka pro Strakonice. Ty si vzaly čas na rozmyšlenou. Velký zájem totiž měl třetí tým soutěže Volejbal Rudolfov. Po dlouhé a zralé úvaze se tým TJ ČZ Strakonice rozhodl, že do kvalifikace půjde!!!

Los přisoudil soupeře a místo konání bylo stanoveno v hale Sportovního gymnázia Plzeň. Poslední dubnový víkend tak tým vyrazil. Chyběly pouze Barbora Pixová, Eva Janochová a první den i Vendula Kotálová. Ostatní chtěly hlavně bojovat o každý míč.

Prvním soupeřem byl houževnatý tým TJ Spartak Hořovice. Utkání bylo velmi vyrovnané, vyhrát však mohl jen jeden. Strakonické holky první set ztratily, následně se však do soupeřek zakously a vyhrály další tři sety. Celkově tedy 3:1 (-23,19,16,23) a získaly do tabulky tři body. Druhým soupeřem byl domácí tým Volejbal Plzeň B, který prohrál první utkání a chtěl na domácí půdě bodovat. Strakonické hráčky však vyhrály 1. set a byla znát euforie. Asi až přehnaná. To se trochu projevilo a navíc Plzeň začala hrát lépe. Další dva sety tak Strakonice prohrály. V setu čtvrtém ale opět zabraly a stav srovnaly. V rozhodujícím setu bohužel tahaly za kratší konec. Skoré zápasu Plzeň – Strakonice 3:2 (-23,19,17,-22,10). Dobrý bod. Čekalo se na rozhodnutí posledních zápasů v neděli.

Zde čekal protivník, který byl v dosavadním průběhu stoprocentní a už tak měl jistotu postupu. Jednalo se o VK Rokycany, který k zápasu přistoupil sebevědomě a chtěl vyhrát i tento duel. Bohužel tento zápas se Strakonickým vůbec nepovedl a nebylo na čem se chytit. Naopak Rokycany hrály téměř bezchybně a od začátku do konce měly jasnou převahu. Jiskra naděje přišla ve druhém setu, kdy se podařilo ještě v polovině srovnat, ovšem pak opět zaúřadovaly soupeřky. Strakonice – Rokycany 0:3 (-6,-18,-10). Bohužel to byla taková kaňka nad celým vystoupením. Tým odjížděl v pokleslé náladě, ještě před dohráním souběžného posledního zápasu Hořovice-Plzeň B.

Cestou zpět, těsně za Plzní, přišla do strakonických vozidel nečekaná „bomba“ v podobě výsledku posledního utkání. Díky tomu totiž Strakonice skončily celkově na 2. postupovém místě. ¨Strakonice tak mají pro sezonu 2023/2024 právo účasti ve 2. lize v kategorii U20Z“

To je pro Strakonice opravdu historický úspěch a velká odměna nejen tomuto týmu skvělých holek, ale i celému oddílu volejbalu při TJ ČZ Strakonice. Skvělá vizitka dobré práce s volejbalovou mládeží ve Strakonicích.

S tímto úspěchem a výsledkem však vedení oddílu přibyly i vrásky, jak s příští sezonou naložit? Bude se skutečně ve Strakonicích příští sezónu 2. liga hrát???

Autor: Václav Svach