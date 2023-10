/FOTOGALERIE/ Okresní přebor mužů Strakonicka ve volejbale odstartoval prvním kolem. Soutěž hraje pět klubů a v prvním turnaji měl volno celek ČZ Strakonice A.

Odstartovala nová sezona pod vysokou sítí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Výsledky 1. kola:

ČZ Strakonice B – Žížaly Záboří 0:2 (-23, -19), Sokol Čkyně – Old dogs 0:2 (-12, -12), Žížaly Záboří – Sokol Čkyně 2:0 (14, 18), Old dogs – ČZ Strakonice B 0:2 (-12, -6), ČZ Strakonice B – Sokol Čkyně 2:0 (12,14), Žížaly Záboří – Old dogs 2:1 (-20, 23, 10).

Aktuální tabulka:

1. Žížaly Záboří 3 6:1 8

2. ČZ Strakonice B 3 4:2 6

3. Old dogs 3 3:4 4

4. Sokol Čkyně 3 0:6 0

ČZ Strakonice A ještě nehrál