V Sedlici se sešla čtyři smíšená družstva. „Každý tým byl složen většinou ze čtyř žen a dvou mužů. Kromě dvou týmů Sokola Sedlice se představila i družstva Sokola Blatná a Žížaly Záboří,“ uvedla k turnaji za pořadatele Denisa Čabrádková.

Nešlo až tak o sportovní výkony, jednalo se především o charitativní turnaj. „Turnajem jsme chtěli podpořit děti z Dětského domova ve Zdíkovském Podhradí. Nakonec činil výtěžek skvělých třináct a půl tisíce korun. Vstupné bylo dobrovolné a do připravené krabičky každý vhodil částku, jakou uznal za vhodné. Pak se dražil dres Kocourů Příbram a z dražby přibylo tisíc korun,“ uvedla Denisa Čabrádková a doplnila: „Část dětí ze Zdíkovského Podhradí se byla i na turnaji podívat a předávaly medaile a poháry účastníkům. Celkově se akce vydařila, přišlo i hodně diváků. Měli jsme připravené i atrakce pro děti, takže si to užili úplně všichni. Věřím, že se to vydaří i příští rok.“

Autogramiáda mistra světa Davida Špačka. | Video: Jan Škrle

Třešničkou na dortu celé akce byla účast hokejového mistra světa Davida Špačka. „To byl pro všechny velký zážitek. Každý si chtěl prohlédnout zlatou medaili a s Davidem se vyfotit. A jak jsme se k němu dostali? Ze Sedlice je novinář Zdeněk Matějovský, který nyní žije v Kanadě. Požádali jsme ho, zda by někoho nezprostředkoval a přijel David Špaček. Všichni si to užívali,“ dodala ke speciálnímu hostovi akce Denisa Čabrádková.