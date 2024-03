/FOTOGALERIE/ Strakonický plavecký bazén obsadí o nadcházejícím víkendu soutěže ve vodním pólu v kategoriích žen a mladší žáků.

Víkend patří ve strakonickém bazénu soutěžím ve vodním pólu. | Foto: Foto: Jan Škrle

Liga mladšch žáků ve vodním pólu má ve Strakonicích na programu další turnaj. Domácí naděje tohoto sportu se svým fanouškům představí dokonce třikrát.

Program turnaje mladších žáků:

Sobota 16. března: 10:00 Asten Johnson Fezko Strakonice - SK Slavia Praha, 11:15 SK UP Olomouc - UKVP Stepp Praha, 14:00 SK UP Olomouc - SK Slavia Praha, 15:15 Asten Johnson Fezko Strakonice - UKVP Stepp Praha.

Neděle 17. března: 9:00 SK Slavia Praha - UKVP Stepp Praha, 10:15 Asten Johnson Fezko Strakonice - SK UP Olomouc.

V neděli po skonení turnaje mladších žáků sehrají dva prvoligové zápasy také strakonické ženy. Od 12 a 14.30 hodin změří své síly se Slavií Hradec Králové.