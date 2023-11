Strakoničtí vodní pólisté se o víkendu účastnili finálové části Poháru ČSVP starších žáků, kam sice postoupili, ale výkon v prvním kole poháru nebyl zrovna přesvědčivý. Proto si chtěli napravit reputaci a ve finálové části vybojovat účast v první lize.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

V prvním zápase nastoupili proti KVP Přerov, který ve vyrovnaném boji zvládli a vyhráli 9:5. Dalším zápasem bylo utkání proti TJ Slávie Hradec Králové. I to bylo velmi vyrovnané, ale bohužel z důvodu nepovedené první čtvrtiny Strakoničtí podlehli soupeři 10:13. Pro strakonické vodní pólisty tak byl rozhodující zápas, který vítězi zaručoval účast v 1. lize starších žáků. Strakonické družstvo nastoupilo proti SK UP Olomouc a od začátku bylo jasné, že to nebude lehký zápas, ale díky povedené druhé a třetí čtvrtině se Strakonickým podařilo soupeře z Olomouce porazit konečným výsledkem 13:10 a tím pádem si zajistit účast v 1.lize. Všem hráčům patří uznání a poděkování, jak k zápasům přistoupili a svojí snahou splnili cíl, který si stanovili.

Fezko Strakonice Asten Johnson - KVP Přerov 9:5 /0:0; 4:0; 2:3; 3:2/. Branky Strakonic: 3 – Koubová Lucie, Bensch Timon, 2 – Bensch Tobin, 1 – Hajný Vojtěch.

Fezko Strakonice Asten Johnson - Slávia Hradec Králové 10:13 /0:4; 3:1; 4:4; 3:4/. 5 – Bensch Timon, 3 – Bensch Tobin, 1 – Hajný Vojtěch, Krejčí Jakub.

Fezko Strakonice Asten Johnson - SK UP Olomouc 13:10 /2:3; 5:1; 5:2; 1:4/. 6 – Bensch Timon, 3 – Hajný Vojtěch, 2 – Bensch Tobin, 1 – Koubová Lucie, Krejčí Jakub.

Ostatní výsledky: Slávia Hradec Králové – TJ Tábor 9:8, UKVP STEPP Praha – KPS Kometa Brno 20:6, SK Děčín – UP Olomouc 11:4, TJ Tábor - KVP Přerov 7:5, SK UP Olomouc – UKVP STEPP Praha 8:26, SK Děčín – SKP Kometa Brno 20:6, KVP Přerov – SKP Kometa Brno 15:6, TJ Tábor - SK Děčín 6:7, Slávia Hradec Králové – UKVP STEPP Praha 4:8.

Konečné pořadí Poháru ČSVP starších žáků: 1. UKVP STEPP Praha, 2. Slávia Hradec Králové, 3. SK Děčín, 4. TJ Tábor, 5. Fezko Strakonice Asten Johnson, 6. SK UP Olomouc, 7. SKP Kometa Brno, 8. KVP Přerov, 9. KVS Plzeň, 10. SK Slávia Praha.

O víkendu 11. - 12. listopadu pořádá Fezko Strakonice v bazén na Křemelce Český pohár mužů, který proloží v neděli dvě utkání první ligy žen.

Sobotní program: Fezko Strakonice – SK Slávia Praha (10.30 hodin), UKVP STEPP Praha – KPSP Kometa Brno (12.00), KPS Opava – SK Slávia Praha (14.30), Fezko Strakonice – KPSP Kometa Brno (18.00), KPS Opava – UKVP STEPP Praha (19.30).

Nedělní program: KPSP Kometa Brno – KPS Opava (10.00), SK Slávia Praha – UKVP STEPP Praha (11.30), Fezko Strakonice – KPS Opava (12:45), Ženy Fezko Strakonice – KVS Plzeň (14:00), KPSP Kometa Brno – SK Slávia Praha (15:30), Fezko Strakonice – UKVP STEPP Praha (16:45). Ženy Fezko Strakonice – KVS Plzeň (18:15).

Zdroj: Fezlo AJ Strakonice