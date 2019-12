Trenér Karel Faměra čeká, že se tým popere o všechny body a hlavně se nebude opakovat fatální herní výpadek z posledního domácího zápasu, který jeho svěřenci doma předvedli před 14 dny s týmem pražské Slavie. „Do první čtyřky potřebujeme každý bod. Brno je pro nás, ale velká neznámá, protože jsme se s ním ještě nepotkali. Naopak Hradec jsme v poháru porazili, doufáme, že výsledek zopakujeme,“ uvádí Faměra. V minulém ročníku hrálo Brno ve finálové čtyřce o titul, Hradec Králové skončil stejně jako mužstvo TJ Fezko Asten Johnson Strakonice v té horší polovině tabulky.

Se jménem Karla Faměry je spojena zlatá doba strakonického vodního póla z první dekády nového tisíciletí, kdy muži válcovali celou republiku a získali několik titulů v řadě. Faměra se dále věnoval individuálnímu trénování svého syna Martina, který nyní hraje profesionálně za španělskou Barcelonettu, která patří mezi top pět týmů na světě.

Výrazně omlazený strakonický mančaft, který prodělal generační obměnu, převzal před touto sezónou a zcela změnil systém jejich trénování. „Pro mě je to znovu velká výzva. Chci udělat z dorostenců šampiony, jako to bylo před lety. Za tři měsíce se to nemůže podařit, ale potenciál v těch klukách je veliký,“ doplňuje.

Před víkendem je největším problémem to, že na zápas s Brnem bude chybět zkušený obránce Aleš Volák, který si ještě odpykává disciplinární trest. „Aleš je obránce číslo jedna. Jednoznačně jeden z nejdůležitějších hráčů, tvrďák, který si umí zjednat respekt,“ uzavírá Faměra.

Pavel Pechoušek