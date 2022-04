Fezko Strakonice Asten Johnson - UKVP STEPP Praha 10:6 /5:1; 2:2; 1:1; 2:2/. Branky: 5 – Votavová Lucie, 1 – Javůrková Karolína, Drnková Iva, Hlavatá Karolína, Fügnerová Rozálie, Švihovcová Aneta.

Fezko Strakonice Asten Johnson - UKVP STEPP Praha 12:5 /3:0; 4:2; 3:1; 2:2/. 4 – Drnková Iva, 3 – Votavová Lucie, Hlavatá Karolína, 1 – Zelinková Lucie, Švihovcová Aneta.

Stav soutěže po 4. kole:

1. Fezko Strakonice AJ 8 8 0 0 124:47 24 bodů

2. SKP Kometa Brno 8 3 2 3 70 : 63 11 bodů

3. UKVP STEPP Praha 8 3 2 2 71 : 81 11 bodů

4. TJ Tábor 8 0 0 8 48 : 122 0 bodů

Mini žáci uspořádali pátý turnaj své kategorie. Jako v předcházejících čtyřech turnajích i v tomto jejich kolektivní pojetí slavilo úspěch a opět turnaj vyhráli.

Fezko Strakonice – SK Děčín 20:2 /7:0, 7:0, 3:1, 3:1/. 4 – Kahovcová Ema, Koubová Lucie, Timon Bensch, 3 – Bensch Tobin, 2 – Krejčí Jakub, 1 – Křížová Eliška, Zajčenko Ondřej, Váchalová Viktorie.

Fezko Strakonice – Slávia Hradec Králové 7:0 /2:0, 1:0; 2:0, 2:0/. 4 – Bensch Timon, 2 – Kahovcová Ema, 1 – Bensch Tobin.

Fezko Strakonice – TJ Tábor 7:2 /1:0, 0:0, 1:1, 5:1/. 5 – Bensch Timon, 2 – Bensch Tobin.

Ostaní výsledky: SK Slávia Praha – TJ Tábor 1:12, KVS Plzeň – UKVP STEPP Praha 1:16, SK UP Olomouc – Slávia Hradec Králové 7:10, SK Slávia Praha – KVS Plzeň 6:5, SK Děčín – SK UP Olomouc 9:22, TJ Tábor – UKVP STEPP Praha 7:2, KVS Plzeň – SK Děčín 6:12, SK Slávia Praha – SK UP Olomouc 3:12, UKVP STEPP Praha – Slávia Hradec Králové 4:9.

Pořadí:

1. Fezko Strakonice AJ 3 3 0 0 34:4 6 bodů

2. SK UP Olomouc 3 2 0 1 41:22 4 body

3. TJ Tábor 3 2 0 1 21:10 4 body

4. Slávia Hradec Králové 3 2 0 1 19:18 4 body

5. UKVP STEPP Praha 3 1 0 2 22:17 2 body

6. SK Slávia Praha 3 1 0 2 10:29 2 body

7. SK Děčín 3 1 0 2 23:48 2 body

8. KVS Plzeň 3 0 0 3 12:34 0 bodů

V neděli opět vířila voda ve strakonickém bazénu, hrála se zde 2. liga starších žáků. Domácí starší žáci sehráli tři krásná bojová utkání. V každém si připsali vítězství, kdy nejdříve porazili TJ Tábor 29:3, následně sehráli utkání s Kometou Brno a zvítězili 16:5. Nejvyrovnanější utkání sehráli s týmem STEP Praha, které skončilo výsledkem 13:6 pro domácí tým. Všichni hráči podali vynikající výkon, ale je potřeba vyzdvihnout výkony brankáře Matyáše Němce a hráčů Štěpána Kováře, Olivera Očenáška a Jindřicha Lukeše, kteří měli největší zásluhu na vítězství domácího týmu.

V 1. utkání si domácí družstvo došlo pro výhru nad družstvem TJ Tábor s výsledkem 29:3 /10:0; 5:0; 6:2; 8:1/. O branky se podělili: 6 – Očenášek Oliver, Přibyl Timothy, 4 – Plášil Martin, Šímová Valentýna, Holzbauer Adam, 2 – Kovář Štěpán, 1 – Chodlová Jolana, Lukeš Jindřich, Bensch Tommy.

Ve druhém utkání porazili družstvo SKP Komety Brno 16:5 /3:1; 6:1; 4:1; 3:2/. O branky se podělili: 3 – Holzbauer Adam, 2 – Hanáková Radka, Očenášek Oliver, Kovář Štěpán, Lukeš Jindřich, Plášil Martin, 1 – Chodlová Jolana, Přibyl Timothy, Bensch Tommy.

V poslední utkání pak zvítězili na družstvem UKVP STEPPu Praha 13:6 /2:1; 5:2; 2:2; 4:1/. Branky vstřelili: 6 – Kovář Štěpán, 2 – Lukeš Jindřich, Očenášek Oliver, 1 – Němec Matyáš, Chodlová Jolana, Holzbauer Adam.

Ostatní výsledky: UKVP STEPP Praha – SKP Kometa Brno 6:9, TJ Tábor – UKVP STEPP Praha 5:22, TJ Tábor – SKP Kometa Brno 10:19.

Tabulka před posledním kolem:

1. Fezko Strakonice AJ 9 7 0 2 159:62 21 bodů

2. SKP Kometa Brno 9 6 1 2 129:75 19 bodů

3. UKVP STEPP Praha 9 4 1 4 102:73 13 bodů

4. TJ Tábor 9 0 0 9 34 : 214 0 bodů

Autor: Jan Škrle