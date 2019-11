Padesát let volejbalu ve Vodňanech, to je důvod se sejít a zavzpomínat na dobu, kdy byla tato vzrušující hra nedílnou součástí našich životů. To jsme byli mladí a krásní.

Volejbalisté ve Vodňanech slavili padesátiny. | Foto: poskytl Zdeněk Plachta

Touto větou začínala pozvánka, oznamující, že volejbal ve Vodňanech má kulaté výročí, a to padesát let svého trvání. Popsání činnosti za toto období by zabralo mnoho hodin psaní a možná by to vydalo i na knihu. Proto jenom krátce. Oslava se uskutečnila v místní víceúčelové hale v sobotu 16. listopadu. O tom, jak volejbal ve Vodňanech začínal, pohovořili pánové Hoffmann, Větrovec a Král. Dva posledně jmenovaní a paní Evža Borovková, která převzala ženský volejbal po Anně Tíkové, byli oceněni za dlouholetou a obětavou práci pro vodňanský volejbal. Cenu Zlatou knihu volejbalu jim za Krajský volejbalový svaz předal jeho zástupce V. Janoušek.