Vodňany - Vodňanská drůbež liga měla v sobotu na programu poslední kolo STATOM základní části a dočkala se odpovědí na všechny podstatné otázky.

Díky vítězství DG303 nad Chillem a očekávanému triumfu Mexica nad OC Delfín rozhodovala o konečném pořadí týmů na 1. až 3. místě minitabulka. Z ní vyšlo vítězně Mexico, 2. příčku obsadilo DG303 a 3. Chill. Sokolská louka nakonec díky vydřenému vítězství nad Seš-lostí skutečně postoupila do Design Elektro FINAL4 a semifinálové dvojice tedy budou mít následující složení: FC Mexico – Sokolská louka a DG303 – Chill.



5 Samyc – Vodňanská drůbež 4:1 (3:1). Branky: Skála 2, Plojhar, D. Andres – Švec. Penalty: 2:0. 5 Samyc: Plojhar – Šulc, Skála, D. Andres, Kopecký. Vodňanská drůbež: Urban – Šácha, Baloušek, Lang, Křenek, Rokůsek, Švec. Ještě před úvodním hvizdem se zdálo, jakoby sobotní termín tradiční soupeře rozhodil, obě strany totiž měly problémy se sestavou. Drůbežáři nakonec mohli točit alespoň 2 plejery, ale Samyce musely zápas odehrát bez možnosti střídat. Jenže Vodňanská drůbež toho nedokázala využít. Samyce sázely především na brejky a ty jim vycházely – v průběhu prvního poločasu se dostaly do dvougólového vedení. To sice Vodňanská drůbež korigovala zhruba minutu a půl před poločasovou sirénou, jenže poslední slovo úvodního dějství měly stejně Samyce. Pět vteřin před přestávkou si vzaly zpět dvougólový náskok. Ve druhém dějství drůbežáři dál bušili na svatyni 5 Samyc, jenže kvůli vlastní nepřesnosti i skvěle chytajícímu Plojharovi nedokázali proměnit ani ty největší šance a ze zápasu odcházeli v roli poražených.



Oranjes – FC Kapr 3:12 (0:5). Líkař 2, Kaliský – Smékal 7, Rottenborn, Kovařík T., Valta, Jáša. ŽK: Zlatohlávek (Oranjes). Penalty: 1:1. Oranjes: Huneš – Zlatohlávek, Madar, Brtna, Louženský, Kaliský, Líkař. FC Kapr: Tondr – Hojdekr, Rottenborn, Kovařík T., Valta, Staněk, Calta, Konvička, Smékal, Jáša. Kapři museli bezpodmínečně vyhrát a na jejich výkonu byla znát touha urvat pro sebe alespoň teoretickou šanci na účast ve FINAL4. Do soupeře, který se aktuálně krčí až na posledním místě tabulky, bušili a sázeli jeden gól za druhým. Největší měrou zatížil brankový účet Oranjes Tomáš Smékal, který zaznamenal v zápase hned 7 vstřelených branek. Kapři předváděli líbivý kombinační fotbal a po závěrečné siréně mohli jen litovat, že podobnou kreativitu i produktivitu nepředvedli také minulý týden v přímém souboji o FINAL4 proti Sokolské louce.



DG303 – Chill 5:1 (4:1). Volmut 2, Bečvář 2, Kukla – Varyš. ŽK: Benedikt L. Penalty: 2:2. DG303: Hanus – Sládek, Hájek, Hornát, Rauscher, Kukla, Bakula, Bečvář, Volmut. Chill: Pečený – Benedikt O., Benedikt L., Varyš, Malík, Šteier, Färber, Folta, Chalupský. Na utkání kola se ochozy vodňanské víceúčelové haly solidně zaplnily a očekávaly dramatický souboj v repríze loňského finále. Podstatně lépe vstoupilo do zápasu DG303, které si rychle vytvořilo dvougólový náskok a to byla voda na mlýn jeho zkušeného kádru. Žlutočerní totiž trpělivě drželi balon, čekali na skulinky v obraně Chillu a do přestávky našli ještě dvě. Střelec Varyš pak sice před poločasem skóre korigoval, jenže nikdo další z fialových už síť za zády výborně chytajícího Hanuse nerozvlnil. DG303 zaslouženě ovládlo šlágr hracího dne a jeho semifinálovým soupeřem bude právě Chill.



Sokolská louka – Seš-lost 4:3 (3:1). Babický, Brůžek, Sajtl, Schánělec – Hubáček Š., Hoch, Brabec. ŽK: Profant, Kapusta, Schánělec – Funda, Polanský, Hubáček Š. ČK: Sajtl (2 ŽK), Kvapil – Hubáček Š. Penalty: 1:2. Sokolská louka: Babický – Brůžek, Sajtl, Machnyk, Volf, Profant, Kapusta, Novák, Schánělec, Kvapil. Seš-lost: Dušek – Hubáček Š., Hoch, Funda, Brabec, Želízko, Hudák, Polanský. Sokolské louce stačilo k potvrzení postupu do elitní čtyřky získat alespoň bod a tenhle fakt jakoby svazoval zeleným nohy. Naopak Seš-lost hrála uvolněně, s chutí a sokolíkům byla často minimálně vyrovnaným soupeřem. Utkání nabídlo vysoké tempo a nespočet fyzicky náročných soubojů, ze kterých vyústily hned 3 červené karty. Seš-lost pak měla více ze hry především ve druhém poločase, kdy hráči v černém Sokolskou louku hodně ždímali, jenže ta se mohla mezi tyčemi spolehnout na doslova famózně chytajícího Babického. Diváci viděli jeden z nejlepších brankářských výkonů poslední doby a především díky svému gólmanovi, který dokonce vstřelil i jednu z branek, se nakonec sokolíci skutečně prokousali do FINAL4.



FC Mexico – OC Delfín 10:5 (3:1). Pasecký 4, Žurek R. 3, Jirkovský, Beneš, Žurek J. – Kalianko 2, Kašpar 2, Schwarz. Penalty: 1:2. FC Mexico: Turek – Žurek R., Žurek J., Mottl, Jirkovský, Beneš, Kochma O., Pasecký. OC Delfín: Vondrášek – Kalianko, Moudrý, Svatoš, Kašpar, Schwarz. Mexico mělo před posledním zápasem základní části vše ve vlastních rukách. Vítězství nad OC Delfín by pro něj znamenalo první místo v tabulce a vůbec poprvé by se tak Strunkovičtí ve vyřazovací části vyhnuli DG303. Papírové předpoklady byly tentokrát naplněny a Mexico zdolalo letošního nováčka přesvědčivě, i když především v závěru polevilo v koncentraci. Střelecky se znovu dařilo Petru Paseckému, který zaznamenal 4 vstřelené branky a dál patří k nejvážnějším adeptům na letošní korunu pro krále střelců. FC Mexico se tedy poprvé v historii raduje z vítězství ve STATOM základní části a v semifinále ho čeká Sokolská louka.

Všechna utkání řídil sudí Lukáš Říha.



Jan Škrle