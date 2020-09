Vzhledem k pandemii koronaviru se druhá nejvyšší soutěž letos odehraje pouze za podzim s tím, že sedm týmů se utká jednokolově každý s každým (o tom, kdo bude hrát doma, rozhodl los) a nejlepší čtyřka postoupí do play off.

Rugby Club České Budějovice vstoupil do sezony těsným domácím vítězstvím nad ostravským týmem Sokol Mariánské Hory 29:27. Ve druhém kole ale utrpěl nečekanou porážku 12:43 v Nýrsku a naposledy nestačil na svém domácím hřišti na favorizovaný tým Zlína, kterému podlehl vysoko 26:69.

O vítězství Zlína nebylo pochyb od prvních minut. „Zlín spadl z první ligy a věděli jsme, co nás čeká. Že je to jeden z nejlepších týmů v naší soutěži. Prohráli jsme vysokým rozdílem, ale spokojený jsem s tím, že jsme získali bonusový bod za čtyři položené pětky. To byl jeden z našich cílů pro zápas, protože kvalita jinak byla jasně daná na straně soupeře,“ sportovně uznal trenér českobudějovického týmu Zdeněk Bílský.

Konečný výsledek ale byl pro jeho svěřence snad až příliš krutý. „V našem týmu bylo několik hráčů, kteří ve druhé lize teprve sbírají zkušenosti. Naopak Zlín má zkušené mužstvo. Starší hráče tam doplňují výborní mladíci. Soupeř vyhrál zcela zaslouženě. Oproti nám měl výrazně aktivnější přístup v obraně. My jsme byli všude pomaleji. To nás stálo lepší výsledek. Ale jak už jsem řekl, těší nás bonusový bod za čtyři položené pětky,“ zopakuje. Co Bílského trápí, je zvýšená marodka. „Z prvních tří zápasů máme šest zraněných hráčů a začínáme mít problém seskládat sestavu,“ posteskne si.

Vstup do sezony jeho týmu vyšel, výhra nad ostravským celkem je cenná. „Začali jsme slušně, i když jsme vyhráli se štěstím, protože jsme výsledek otočili proměněným kopem v poslední minutě. Nikdo moc nečekal, že si s Ostravou poradíme. Ale stejně tak nikdo nečekal, že ve druhém kole prohrajeme v Nýrsku. Tam mají ještě mladší tým než my, ale správným tréninkem se posunují dál a dál. Časy, kdy jsme Nýrsko s přehledem poráželi, jsou pryč,“ posteskne si. „I se Zlínem se ukázalo, že máme velice solidní hru rojem, ale v útoku, který je poskládaný ze samých mladých hráčů, jsme na tom trošku hůř.“

RC České Budějovice patří už ke stabilním účastníkům druhé nejvyšší soutěže. „Když jsme viděli rozlosování, tak jsme byli potěšeni, protože s Ostravou a Havířovem hrajeme doma, takže nás minuly ty největší dálky. Největší cestování nás čeká do Brna a Petrovic. Týmy, se kterými můžeme hrát vyrovnané zápasy a předvést kvalitní ragby, tedy kromě Zlína, máme doma. A proti favoritům budeme hrát venku,“ pochvaluje si Bílský, jenž za hlavní adepty na postup do první ligy považuje Zlín a Petrovice. „Překvapit ale mohou i Ostrava nebo Havířov. Boj o play off bude asi vyrovnaný a rádi bychom se do něj dostali. Bylo by to pro nás zadostiučinění, vzhledem k rozšiřující se marodka,“ přiznává.

Další zápas v Brně – Bystrci ale Jihočeši neodehráli, protože se v jejich týmu objevil jeden případ nakažení nemocí covid-19. Doma by se měli představit v neděli 11. října proti Havířovu (14).

V budoucnu by si na jihu Čech rádi vyzkoušeli i nejvyšší soutěž. „Je to náš sen. Ale k jeho splnění je třeba mít vlastní zázemí,“ dobře Bílský ví. Zápasy hrají českobudějovičtí ragbisté na stadionu Jihočeské univerzity, tréninky probíhají na sídlišti Vltava. „Dostali jsme do pronájmu areál bývalého škvárového hřiště Lokomotivy v Suchém Vrbném, kde si můžeme vybudovat vlastní stadion. Nyní se pracuje na projektu. To je pro nás teď priorita číslo jedna. První liga se nedá hrát bez vlastního zázemí a dostatečné hráčské základny, která nám teď chybí. Přitom máme spoustu dětí, ale kapacitně se dostáváme na hranici únosnosti. Vlastní areál a mládež. To jsou dva hlavní body, ke kterým se upínáme. V kategorii do devatenácti let máme čtyři výborné kluky, ale nemáme k nim dostatečný počet spoluhráčů v juniorském týmu, tak jim musíme hledat hostování v některém z pražských klubů. Kdyby neexistoval přísný limit nejnižší věkové hranice, tak už by výkonností patřili do kádru prvního mužstva,“ chválí trenér nadějné mladíky.