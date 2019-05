Volyně - V sobotu uspořádal oddíl stolního tenisu T.J. Sokol Volyně již 11. ročník tradičního turnaje trojčlenných družstev „O pohár Sokola Volyně“ organizovaný jako otevřený župní přebor Sokolské župy Jihočeské.

Letošní ročník byl součástí oslav 150. výročí založení TJ Sokol Volyně a 90. výročí postavení volyňské sokolovny. Do turnaje se přihlásilo 10 družstev, která byla rozlosována do 2 skupin, do jejichž čela byli nasazeni loňští finalisté, Sokol Vodňany (Turek, Svoboda, Vařečka) a Sokol Studená (Maňhal st., Maňhal ml., Ondráček). Ani jeden z nasazených svoji skupinu nevyhrál, Vodňany se navíc neprobojovaly ani do semifinále. Vítězi skupin se staly týmy Elektrostavu Strakonice (Majer, Poklop, Krejčí Ondřej) a Sokola Velké Popovice (Ivan, Lambert, Horut). V semifinále se střetli vítězové skupin s druhými týmy ze skupin opačných, Elektrostav (již oslabený o Ondru Krejčího) podlehl v poměru 1:4 Sokolu Studená, Velké Popovice po boji těsně 4.3 přehrály tým ST Svatá Maří (Schoř, Vašátko, Janoud).