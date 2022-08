„Druhý a třetí kopec pro mě byly opravdu těžké, ale dostal jsem se z toho a pak už jsem si to užíval. Já jsem závodní typ, vyhovovalo mi, že jsme se s ostatními přetahovali,“ řekl letošní vítěz, který Beskydskou sedmičku absolvoval potřetí. Jednou skončil třetí, pak druhý a prý se netajil tím, že by chtěl vyhrát. Přijel z Tábora a dálkové běhy, které má jako koníček, dělá asi osm let. „Mám oblíbený závod v Chorvatsku, kde běhám sto šedesát kilometrů. Už jsem tam jednou skončil třetí,“ doplnil Aleš Sedlák.

Beskydské kopce přijely zdolávat tři tisíce lidí z celé republiky

Druhý Tomáš Kubičík z Ostravy dosáhl času 12 hodin 36 minut a 2 sekundy. Po loňském devátém místě, kdy se zúčastnil premiérově, si tak značně polepšil. „Loni jsem neměl ještě vychytané ani závodní ani stravovací strategii, a ta konkurence je tady hodně silná. Tak jsem si to letos poladil a bylo to o něčem jiném,řekl. Nejhorší pro něj, a podle něj i pro mnohé další, byl táhlý kopec do vrcholu Smrku. „Ke konci už stehna a lýtka tak bolí, že člověk už jenom čeká, až uvidí cílovou bránu,“ podotkl Tomáš Kubičík, jenž se trialovému běhu se věnuje čtvrtým rokem a přešel na něj z triatlonu.

Na Karla Splítka čekala v cíli přítelkyně. Prozradila, že jsou z Prahy a že se měla zúčastnit také. „Nějak to ale nevyšlo, tak teď chudák běží jenom kvůli mně,“ Výkon svého přítele, s nímž se zná čtyři roky, sledovala na mobilním telefonu. V tu chvíli byl její přítel třetí a ona pevně věřila, že třetí místo udrží, což se i stalo. Jeho výsledný čas byl 13 hodin 19 minut a 38 sekund a první odměnou mu bylo pevné obětí a polibek od přítelkyně.

Nevděčné čtvrté místo obsadil časem 13 hodin 22 minut a 26 sekund Matěj Bernát. S výsledkem byl ale spokojený. „Posledních čtrnáct dnů jsem řešil nějaké zdravotní problémy. Vrátil jsem se ze sedmitisícovky z Kyrgyzstánu a vůbec jsem nevěděl, jak tělo zareaguje. Ještě jsme měl nějaké chytlé plíce…,“ uvedl Matěj Bernát a také přiznal, že měl krizi prakticky od startu do cíle. „Do kopce mi to celkem šlapalo, ale z kopce odcházela lýtka,“ vysvětlil mladý muž, jenž má jako koníčka skialpinismus a na svém kontě má všechny alpské čtyrtisícovky. Beskydskou sedmičku absolvoval popáté.

Všichni čtyři, stejně jako další účastníci, kteří došli do cíle letošní Beskydské sedmičky, dostali od pořadatelů mimo jiné také unikátní medaile.