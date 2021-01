I letos byl za pořadatelství Fischer Ski klubu Šumava Vimperk připraven tento obratnostní závod pro lyžaře z jihu Čech do Skiareálu Vodník nad Vimperkem. V kalendáři závodů patřil Vimperku datum 20. ledna. Koronavirové problémy však závod, jehož ambasadorem je bývalý český reprezentant Martin Jakš, odložily. „Je to tak, závod je zatím odložen. Uvažuje se i o tom, že by se konal, samozřejmě pokud to podmínky dovolí, v rámci některých víkendových regionálních závodů. O tom bychom školy včas informovali,“ uvedl garant projektu za Fischer Ski klub Šumava Vimperk Zbyněk Pavlásek.

Vimperk měl být v kalendáři druhou akcí po Jablonci. Zde bylo samozřejmě také odloženo. V řádných termínech se neuskuteční ani akce na Božím Daru, v Jeseníku, Novém Městě na Moravě i Jilemnici.

Cílem projektu Lyžuj lesy je přilákat děti na atraktivní závody a následně je formou přihlášení do vybraného lyžařského klubu přivést k pravidelnému sportování. A to se v předešlých letech dařilo. Do Vimperka se sjížděly děti ze základních škol z Prachaticka a Strakonicka, spádově i z jižní části Plzeňského kraje. Jen v roce 2020 bylo v cíli závodu ve Vimperku hodnoceno dohromady úctyhodných 204 závodníků.

„V minulé sezoně byly velké problémy se sněhem a pořádali jsme závod na hraně únosnosti. Hlavně pro neregistrované to bylo nesmírně náročné, protože byla trať zledovatělá. Přesto více než dvě stovky závodníků bylo skvělým výsledkem,“ vrátil se k minulému roku Zbyněk Pavlásek a doplnil: "O to více mrzí, že se nemůžeme letos sejít v původním termínu. Sněhu je hodně a děti by si to náramně užily."

Projekt Lyžuj lesy by však neměl sloužit pouze pro nábor lyžařů do sportovních klubů, ale ukázat i naprostým začátečníkům, že se lyžování nemusejí bát. „Mnoho dětí nelyžuje proto, že nemají vybavení. V rámci tohoto závodu jim vše půjčíme a mohou se sklouznout na běžkách. Nemusí se z nich pak nutně stát závodníci, stačí, když se jim běh na lyžích zalíbí a časem začnou do stopy vyrážet třeba jen rekreačně,“ vidí další smysl tohoto projektu Zbyněk Pavlásek.