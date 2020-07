České Budějovice – V Nové Včelnici se o víkendu konaly krajské přebory ve vícebojích atletů.

Pořadí – ml. žáci: Michal Rada 2571 (9,42 – 57,42 – 8,22 – 561 – 2:25,44), Vojtěch Stříbrný (oba Sokol) 2051 (10,47 – 59,05 – 8,47 – 482 – 2:35,89), Filip Kortan (Pí) 1786 (10,19- 2:36,19), ml. žákyně: Nina Radová (Sok) 2825 (9,80 – 34,96 – 8,38 – 468 – 2:40,07), Lucie Chmátalová (VS) 2546 (9,92 – 34,47 – 8,26 – 450 – 3:03,55), Nela Šebestová (PT) 2519 (9,88 – 26,31 – 8,44 – 417 – 2:44,07), žáci: Filip Svoboda 4919 (15,15 – 38,38 – 337 – 0 – 7,45 – 641 – 12,03 - 161 – 2:59,86), Šimon Urbánek (oba NV) 4087 (14,90 – 257 – 169), žákyně: Aneta Skaláková (VS) 3315 (17,68 – 128 – 9,88 – 21,24 – 430 – 22,60 – 2:53,38), Karolina Mičková (Ves.) 3128 (18,07 – 149 – 6,95 – 21,21 – 410 – 18,95 – 2:49,86), Denisa Mikešová (PT) 2833 (19,44 – 131 – 9,04 – 22,31 – 382 – 28,59 – 3:01,27), dorostenci: Petr Svoboda 5768 (11,77 – 624 – 11,00 – 173 – 52,59 – 15,14 – 25,89 – 367 – 27,93 – 4:52,43), Vojtěch Rodr (oba VS) 5308 (12,19 – 562 – 11,26 – 164 – 56,10 – 16,07 – 28,51 - 327 - 44,15 - 5:12,64), David Czepiec (ČD) 4743 (11,95 – 547 – 9,74 – 161 – 55,40 – 15,95 – 22,07 – 257 – 25,59 – 5:03,74), Zbyněk Zeman (NV) 4586 (12,20 – 610 – 13,20 – 161 – 56,91 – 0 – 32,61 – 257 – 39,93 – 5:14,83), dorostenky: Julie Kovářová (VS) 3946 (15,73 – 157 – 9,55 – 26,76 – 429 – 23,97 – 2:44,20), Pavla Molíková (Mil.) 3903 (15,94 – 136 – 10,27 – 27,73 – 489 – 28,61 – 2:43,58), Zuzana Jíšová (VS) 3298 (18,26 – 142 – 9,27 – 28,37 – 448 – 17,42 – 2:41,67), junioři: Jan Krizan (Sok) 4833 (11,95 -504 – 10,83 – 140 – 54,48 – 17,01 – 33,00 – 227 – 32,96 – 4:48,53), Dominik Gysel (NV) 4241 (377), Ondřej Gloza (Sok) 4101 (53,83 – 4:28,77).