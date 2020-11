Nejstarší český oddíl, datující svou historii už od roku 1874, v ní v mládežnických kategoriích vybojoval celkem deset titulů mistrů republiky, k tomu na tuzemských šampionátech přidal i další cenné kovy. O pět medailí se postarali i dospělí členové oddílu.

Zároveň VK Vajgar skončil v celkovém hodnocení Českého poháru, který zahrnuje všechny věkové kategorie, na druhém místě, což je pro veslaře se skromným zázemím a podmínkami zcela mimořádný úspěch.

Letošní sezonu pochopitelně poznamenala vlna koronavirové epidemie. Z důvodu nejrůznějších omezení byla mnohem náročnější a také o poznání kratší než ty předchozí a vyvrcholila šampionáty všech kategorií na kanále v Račicích.

Žactvo

Tam se nejprve představilo žactvo a senioři. Jindřichohradecký oddíl reprezentovalo 29 mladých veslařů. Konkurence se v kategorii žactva sešla skutečně veliká. Na závodišti panovala mimořádná opatření, jež museli veslaři striktně dodržovat, jinak hrozilo zrušení celé regaty. A závodníkům navíc nepřály ani povětrnostní podmínky.

„Na šampionátu panovalo nejhorší počasí, jaké může veslaře potkat, tedy zima, vytrvalý déšť a poměrně silný vítr. Těžké podmínky si závodníci prožili především úvodní den, kdy byly na programu rozjížďky,“ podotkl trenér a místopředseda VK Vajgar Radim Staněk.

Už postup na MČR byl velmi složitý a řada mladých jindřichohradeckých veslařů se na nejdůležitější klání roku nekvalifikovala.

„O to větší úspěch je probojovat se přes rozjížďky a semifinále do samotného finále A či B, tedy skončit do dvanáctého místa. A našim veslařům se tento šampionát nadmíru vydařil. Získali jsme celkem pět titulů mistrů republiky, jedno třetí místo, řadu účastí ve finále A i přední umístění ve finále B, což z nás udělalo nejúspěšnější oddíl šampionátu žactva a znamená to pro nás neskutečný historický počin,“ hrdě konstatoval Radim Staněk.

Mladší žákyně r. 2009 – skif: 1. Lucie Pavlíková.

Mladší žákyně – dvojskif: 1. Rozálie Bártů, Eliška Němcová.

Mladší žákyně – párová čtyřka s kormidelníkem: 1. Rozálie Bártů, Eliška Němcová, Denisa Bubeníková, Elen Hronová, kormidelník Tobiáš Němec

Starší žákyně – čtyřka s kormidelníkem: 1. Tereza Staňková, Simona Pavlíková, Dorota Šimůnková, Karolína Rusevová, kormidelník Tobiáš Němec.

Starší žactvo – osma mix: 1. Veronika Šmejkalová + spol. Jiskra Třeboň

Starší žákyně – dvojskif: 3. Tereza Tůmová, Karolína Tůmová.

Další umístění

Mladší žákyně 2008 – skif: 6. E. Hronová.

Starší žákyně 2007 – dvojskif: 4. Hrůšová, Šoršová.

Starší žákyně – párová čtyřka s kormidelníkem: 5. Staňková, Pavlíková, Šimůnková, Rusevová, kormidelník Němec.

Starší žákyně – párová čtyřka s kormidelníkem: 6. Hrůšová, Šoršová, Tůmová, Tůmová, kormidelník Adam.

Starší žáci 2007 – dvojskif: 6. Laštovka, Kratochvíl.

Starší žáci – skif: 5. Knesl, Bašta.

Starší žáci 2006 – skif: 4. Jakub Holický.

Starší žáci – čtyřka s kormidelníkem: 6. Knesl, Bašta, D. Böhm, D. Kolář, kormidelník Němec.

Dospělí

Výprava Vajgaru čítala v kategorii dospělých sice jen dva závodníky, ale ti se v Račicích dohromady postarali o pět cenných kovů. Barbora Mátlová vybojovala kompletní sbírku, Martin Kubíček se pyšní stříbrem a bronzem.

Ženy do 23 let - dvojskif: 1. Barbora Mátlová + spol. Otrokovice.

Ženy - dvojskif: 2. Barbora Mátlová + spol. Otrokovice.

Ženy - párová čtyřka: 3. Barbora Mátlová + spol. Blesk Praha.

Muži do 23 let - skif: 2. Martin Kubíček

Muži - čtyřka s kormidelníkem: 3. Martin Kubíček, kormidelnice Anita Jedličková + spol. Slavie Praha.

Dorost a junioři

Po skvělém úspěchu žactva se do Račic vydala rovněž výprava dorostu a juniorů. A jak si vedla? Stejně báječně! Veslaři Vajgaru totiž do své loděnice přivezli pět zlatých a čtyři stříbrné medaile, další účasti ve finále A i ceněná umístění ve finále B.

„Probojovat se do áčka je velká dřina, vyhrát béčko znamená potvrzení, že loď patřila do finále A, ale nevyšlo to. Tak se dá ve stručnosti shrnout přehled umístění. Zmínit musíme hlavně zlatý hattrick Samuela Krejčíře. A to nám ještě chyběl reprezentant Tomáš Drobil, který musel do hromadné karantény celé výpravy národního týmu po mistrovství Evropy i se stříbrným medailistou Filipem Neuhortem,“ líčil Radim Staněk.

Dorostenci – skif: 1. Samuel Krejčíř.

Dorostenci - párová čtyřka: 1. Samuel Krejčíř + spol.

Dorostenci – čtyřka s kormidelníkem: 1. Radek Winkler, Samuel Krejčíř, Adam Přibyl, Adam Hron, kormidlo Anita Jedličková.

Dorostenky – dvojskif: 1. Anna Drnková + spol.

Junioři - čtyřka s kormidelníkem: 1. Adam Jedlička, Radim Staněk, Hubert Šimůnek, Adam Řepa, kormidelnice Anita Jedličková.

Junioři - dvojka s kormidelníkem: 2. Adam Jedlička, Adam Řepa, kormidelnice Anita Jedličková.

Juniorky – skif: 2. Michaela Tesařová.

Juniorky - párová čtyřka: 2. Anna Drnková.

Juniorky – osma: 2. Michaela Tesařová, Anna Drnková + spol.

Veslaři jindřichohradeckého klubu prožili navzdory nepříjemnostem způsobeným šířením nemoci covid-19 doslova pohádkový rok.

„Děkujeme všem za vzornou reprezentaci a mimořádné výsledky, které jsme docílili na mistrovství republiky. Zvláštní uznání patří i reprezentantům Filipu Neuhortovi a Tomáš Drobilovi a našim trenérům Mílovi Navrátilovi a Martinu Jedličkovi. Nikdo z nás nevěřil, že v tak náročném roce, kdy nebyl jasný žádný cíl, přijdou takové mimořádné výsledky. Díky i za to, že všichni vydrželi, poctivě trénovali a hlavně udrželi skvělou partu,“ uzavírá místopředseda VK Vajgar Radim Staněk.