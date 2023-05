/FOTOGALERIE/ O prodlouženém víkendu se v hale ZŠ Povážská ve Strakonicích uskutečnil první "Okresní turnaj dětí a mládeže ve volejbale".

Strakoničtí uspořádali okresní turnaj dětí a mládeže ve volejbale.Zdroj: twerka97Jednalo se o volejbalové klání pro děti a mládež, které se věnují volejbalu v některém z oddílů buď přímo ve Strakonicích, nebo v jeho blízkém okolí, ale s volejbalem buď letos začaly, nebo trénují déle, ale se zápasy žádné velké zkušenosti nemají.

Pořadatelem akce byly TJ ČZ Strakonice, spolek – oddíl volejbalu a Okresní volejbalový svaz Strakonice. Významná podpora byla zajištěna ze strany Města Strakonice, a dále od firmy AUTOMA CZ, s.r.o. a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Sešlo se přes 50 dětí, které hrály v sedmi týmech z pěti klubů. Většina dětí byla ročníky narození 2007 - 2010. Hrálo se na dvou hřištích, která musela být přizpůsobena místním podmínkám v hale. Konkrétně tedy zkrácení délky hřišť na konci o 1 metr na každé straně tak, aby se dalo aspoň trochu podávat.

Strakoničtí uspořádali okresní turnaj dětí a mládeže ve volejbale.Zdroj: twerka97To však dětem téměř vůbec nevadilo a hru si náramně užívaly. Hrálo se systémem každý s každým na dva hrané sety. Tedy celkem 21 zápasů. Byl to trochu maraton. Navíc zápasy byly nečekaně velmi vyrovnané a napínavé. Každý, kdo tam byl, může jistě potvrdit. Pro většinu to byly první zápasy v životě, ale zápal do hry měl snad každý. Možná až ven byla slyšet radost po každém úspěšném míči.

Na konci bylo pořadí následující: 1. Chillies (Sokol Katovice), 2. Středa (TJ ČZ Strakonice), 3. Black Widows (TJ ČZ Strakonice), 4. SK Otava Písek, 5. Sedmikrásky (TJ ČZ Strakonice), 6. Radomyšl (TJ Radomyšl), 7. TJ Sokol Čkyně.

Strakoničtí uspořádali okresní turnaj dětí a mládeže ve volejbale.Zdroj: twerka97Výsledky turnaje však nebyly pro pořadatele rozhodující, což zaznělo i na začátku a na konci turnaje. Ceny totiž dostali úplně všichni a stejné. Daleko důležitější bylo udělat takové setkání mezi kluby, založit určitou tradici v porovnávání výsledků práce s mládeží a případně si vzájemně pomoci při společné věci, a to, aby trénování volejbalu dětí vedlo správným směrem a děti měly chuť volejbal hrát.

Jako pořadatelé chceme moc všem poděkovat za podporu a nechceme zapomenout na všechny trenéry, kteří dobrovolně odvádí dobrou práci s dětmi, a dále na rodiče, které děti podporují. Řada z nich se byla i podívat. Odezvy na akci jsou ze všech stran velmi pozitivní a tak už teď se všichni těší na akce další. Jednou z nich bude podobný turnaj v Katovicích 13. května a další pak ve Strakonicích v červnu.

Vypadá to, že o budoucnost volejbalu strach rozhodně být nemusí.

Autor: Václav Svach