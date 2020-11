Ve Strakonicích připravují program pro basketbalistky i přes přestávku

Strakonice – Období druhé vlny pandemie koronaviru může mít nepříjemný dopad na mládežnický sport obecně. V basketbalovém BK Strakonice se snaží trenéři jít cestou zapojení mladých hráček do sportu i přes toto období.

Ve Strakonicích by se rádi co nejdříve vrátili s basketbalovou mládeží do tělocvičny. | Foto: Deník/Vladimír Klíma